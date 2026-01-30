Ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Ο Λέμον ήταν παρών σε κινητοποίηση δεκάδων διαδηλωτών κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), οι οποίοι εισήλθαν στην εκκλησία Cities Church στο Σεντ Πολ της Μινεσότα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, διακόπτοντας τη θρησκευτική τελετή και προκαλώντας κλίμα έντασης.

«Ο Ντον Λέμον τέθηκε υπό κράτηση από ομοσπονδιακούς πράκτορες χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες, όπου κάλυπτε την τελετή απονομής των βραβείων Grammy», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ.

«Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και το έργο του στη Μινεάπολη, το οποίο προστατεύεται συνταγματικά, δεν διέφερε σε τίποτα από ό,τι κάνει σε όλη του την καριέρα. Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να λογοδοτούν όσοι ασκούν εξουσία», σημείωσε, σύμφωνα με το CNN.

«Αντί να διερευνήσει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που σκότωσαν δύο ειρηνικούς διαδηλωτές στη Μινεσότα, το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ αφιερώνει χρόνο, προσοχή και πόρους σε αυτή τη σύλληψη – και αυτό είναι η πραγματική ένδειξη παρανομίας στην υπόθεση», είπε ο Λόουελ.

«Αυτή η άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της Πρώτης Τροπολογίας και η προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις πολυάριθμες κρίσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση δεν θα περάσουν. Ο Ντον θα αμφισβητήσει τις κατηγορίες ενώπιον της Δικαιοσύνης», επισήμανε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Don Lemon (@donlemonofficial)

Ο Λέμον, έχει δηλώσει ότι βρισκόταν στη διαδήλωση υπό την ιδιότητα του δημοσιογράφου και όχι του διαδηλωτή. Σε βίντεο του περιστατικού που ανάρτησε στο YouTube, ακούγεται να λέει: «Βρίσκομαι εδώ απλώς για να φωτογραφίζω, δεν είμαι μέλος της ομάδας… είμαι δημοσιογράφος».

Ωστόσο, ανώτατοι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι ο Λέμον θα αντιμετωπίσει κατηγορίες. Όπως ανέφεραν, δεν είχε δικαίωμα να βρίσκεται στον ιδιωτικό χώρο της εκκλησίας και η διακοπή της λειτουργίας ενδέχεται να παραβίασε το συνταγματικό δικαίωμα των πιστών στην ελεύθερη άσκηση της θρησκείας τους.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι καταδίκασε τη διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Μινεάπολη, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Fox News ότι η εικόνα ήταν “φρικιαστική”. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Λέμον.