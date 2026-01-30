Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα όταν κατέρρευσε το ορυχείο κολτάν (κολουμβίτη-τανταλίτη) στη Ρουμπαγιά, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ο Λουμπούμπα Καμπέρε Μουγίσα, εκπρόσωπος του διορισμένου από τους αντάρτες κυβερνήτη της επαρχίας όπου βρίσκεται το ορυχείο.

Στο Ρουμπαγιά εξορύσσεται περίπου το 15% του παγκόσμιου κολτάν, από το οποίο παράγεται το πολύτιμο μέταλλο ταντάλιο. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τουρμπινών και στην αεροδιαστημική βιομηχανία.

Το ορυχείο, όπου οι ντόπιοι εργάζονται με τα χέρια για ελάχιστα δολάρια την ημέρα, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αντάρτικης οργάνωσης M23 από το 2024.

Η κατάρρευση σημειώθηκε την Τετάρτη, ωστόσο ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με τον Μουγίσα, «περισσότεροι από 200 άνθρωποι έπεσαν θύματα αυτής της κατολίσθησης, μεταξύ των οποίων εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. «Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα», πρόσθεσε.

Ένας σύμβουλος του κυβερνήτη, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, ανέφερε ότι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 227 νεκροί.

Καταγγελίες για λεηλασία και εμπλοκή της Ρουάντας

Τα Ηνωμένα Έθνη κατηγορούν την οργάνωση M23 ότι λεηλατεί τον πλούτο του Ρουμπαγιά για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της, με τη στήριξη της κυβέρνησης της γειτονικής Ρουάντας — ισχυρισμό που το Κιγκάλι αρνείται κατηγορηματικά.

Οι βαριά οπλισμένοι αντάρτες, που δηλώνουν ότι επιδιώκουν την ανατροπή της κυβέρνησης της ΛΔ Κονγκό και την προστασία της μειονότητας των Τούτσι, κατέλαβαν και άλλες περιοχές πλούσιες σε μεταλλεύματα κατά τη ραγδαία προέλασή τους στο ανατολικό Κονγκό το 2025.