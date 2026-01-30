Στον δρόμο για το Αγρίνιο βρίσκεται ο Άρης, με φόντο την αυριανή (31/01) κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρησης της 18ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της σήμερα το πρωί και με τον Μανόλο Χιμένεθ να κρατάει ως συνήθως κλειστά τα χαρτιά του για την αποστολή. Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένες απουσίες.

Οι τραυματίες Άλβαρο, Καντεβέρε, Μεντίλ, Χόνγκλα και Γαλανόπουλος δεν ακολούθησαν την υπόλοιπη ομάδα, όπως και ο Ρόουζ που απουσιάζει λόγω καρτών.

Φρέντρικ Γένσεν και Σωκράτης Διούδης αναμένεται να είναι τα νέα πρόσωπα, ενώ ερωτηματικό είναι η παρουσία του Μιγκέλ Αλφαρέλα που επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στις προπονήσεις έπειτα από απουσία δύο μηνών.

Ο τραυματισμός που…αλλοιώνει το πλάνο του προπονητή

Η απουσία του Χόνγκλα είναι το μεγαλύτερο πλήγμα στα αγωνιστικά πλάνα του Χιμένεθ. Δεν είναι απλά μία απουσία στην τριάδα του κέντρου, αλλά μία αλλαγή ρόλων αφού Μόντσου και Ράτσιτς θα οπισθοχωρήσουν στα χαφ. Ο Γένσεν είναι ο βασικός υποψήφιος για να ξεκινήσει πίσω από τον Λορέν Μορόν, ενώ υπάρχουν και οι επιλογές των Μισεουί-Παναγίδη.

Αθανασιάδης ή Διούδης κάτω από τα δοκάρια, είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Φαντιγκά-Τεχέρο στα άκρα της άμυνας, με τους Σούντμπεργκ-Φαμπιάνο στα στόπερ. Ο Πέρεθ στα δεξιά της επίθεσης ενώ στα αριστερά είναι πιθανή η επιστροφή του Ντούντου στην αρχική ενδεκάδα.