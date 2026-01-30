Για ακόμα μία φορά, ο Ολυμπιακός θα βρει στο δρόμο του τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στα play offs Champions League. Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης έφερε τους Πειραιώτες αντιμέτωπους με τους Γερμανούς, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίσουν ξανά τις «ασπιρίνες».

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Σύμφωνα με την UEFA, τα παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης θα διεξαχθούν το τριήμερο 17–18 Φεβρουαρίου για το πρώτο ματς, ενώ ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στις 24–25 Φεβρουαρίου. Το πρώτο παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει στη BayArena της Λεβερκούζεν.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός αν περάσει το εμπόδιο της Λεβερκούζεν στον ενδιάμεσο γύρο θα αντιμετωπίσει μια εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα τα ζευγάρια των playoffs του Champions League

Ολυμπιακός–Λεβερκούζεν

Nτόρτμουντ-Αταλάντα

Γαλατασαράι–Γιουβέντους

Μπριζ–Ατλέτικο

Μονακό–Παρί Σεν Ζερμέν

Νιούκαστλ–Καραμπάγκ

Μπενφίκα–Ρεάλ

Μπόντο Γκλιμτ–Ίντερ

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι

Το ακριβές πρόγραμμα των αναμετρήσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.