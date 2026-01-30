Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) ολοκληρώθηκε η κλήρωση των playoffs του Champions League, με 16 ομάδες να διεκδικούν 8 εισιτήρια για τη φάση των «16».

Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Λεβερκούζεν, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Άλλα ενδιαφέροντα ζευγάρια είναι η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς και η Ντόρτμουντ με την Αταλάντα.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs προγραμματίζονται για τις 17-18 Φεβρουαρίου στις έδρες των ομάδων 17-24, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 24-25 Φεβρουαρίου (έδρες ομάδων 9-16). Στη συνέχεια, η φάση των «16» θα ξεκινήσει με αγώνες στις 10-11 Μαρτίου και ρεβάνς στις 17-18 Μαρτίου.

Ο τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Ντόρτμουντ – Αταλάντα

Γαλατασαράι – Γιουβέντους

Μπριζ – Ατλέτικο

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

Μπενφίκα – Ρεάλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ