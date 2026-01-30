Η ακριβής φόρμουλα του WD-40 παραμένει «εμπορικό μυστικό» και φυλάσσεται σε χρηματοκιβώτιο σε τράπεζα στην Καλιφόρνια για δεκαετίες.

Η εταιρεία δημοσιεύει Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) που αποκαλύπτουν τα βασικά συστατικά του WD-40, εξηγώντας τη χημική του σύνθεση.

Το WD-40 είναι ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της βιομηχανίας. Η ακριβής του φόρμουλα παραμένει «εμπορικό μυστικό» και φυλάσσεται σε χρηματοκιβώτιο σε τράπεζα στην Καλιφόρνια εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, από τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) που υποχρεούται να δημοσιεύει η εταιρεία, γνωρίζουμε τα βασικά συστατικά που το κάνουν τόσο αποτελεσματικό:

Η Χημική του Σύνθεση

Παρά τον μύθο, το WD-40 δεν είναι ένα «μαγικό φίλτρο», αλλά ένα μείγμα από προϊόντα πετρελαίου.

* Αλειφατικοί Υδρογονάνθρακες (περίπου 45-50%): Αυτοί δρουν ως διαλύτες. Είναι το συστατικό που βοηθά το υγρό να διεισδύει στη σκουριά και να καθαρίζει τα λίπη.

* Βασικό Έλαιο Πετρελαίου (περίπου 15-25%): Πρόκειται για ένα βαρύ παραφινικό λάδι που παραμένει στην επιφάνεια μετά την εξάτμιση των διαλυτών, παρέχοντας λίπανση και προστασία από την υγρασία.

* Αλειφατικοί Υδρογονάνθρακες χαμηλής τάσης ατμών (12-18%): Βοηθούν στη μείωση του ιξώδους ώστε το προϊόν να είναι εύκολο στον ψεκασμό.

* Διοξείδιο του Άνθρακα (2-3%): Χρησιμοποιείται ως προωθητικό αέριο για να βγαίνει το υγρό από το σπρέι. Είναι προτιμότερο από το εύφλεκτο προπάνιο ή βουτάνιο.

Τι ΔΕΝ περιέχει (Κατάρριψη Μύθων)

Υπάρχουν πολλοί αστικοί μύθοι γύρω από το WD-40. Για να είμαστε ακριβείς, το προϊόν:

* ΔΕΝ περιέχει ψαρέλαιο (ο πιο κοινός μύθος!)

* ΔΕΝ περιέχει σιλικόνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν.

* ΔΕΝ περιέχει κηροζίνη ή νερό.

Πώς λειτουργεί

Το όνομά του σημαίνει “Water Displacement, 40th formula” (Εκτόπιση Νερού, 40η σύνθεση). Η κύρια δουλειά του δεν είναι η λίπανση (αν και τη κάνει σε έναν βαθμό), αλλά το να «διώχνει» την υγρασία από τις μεταλλικές επιφάνειες για να αποτρέπει τη διάβρωση.

Tip: Επειδή περιέχει πολλούς διαλύτες, το WD-40 μπορεί να απομακρύνει το υπάρχον γράσο. Αν το χρησιμοποιήσετε σε μια αλυσίδα ποδηλάτου, καλό είναι μετά να βάλετε ένα εξειδικευμένο λιπαντικό.