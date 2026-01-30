Επιστήμονες της Colossal Biosciences κατάφεραν να «αναβιώσουν» τον ανταρόλυκο (Dire Wolf) μέσω βιοτεχνολογικών μεθόδων, παρόμοιων με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για το κλωνοποιημένο πρόβατο Dolly.

Η εταιρεία ανέλυσε DNA από απολιθώματα ανταρόλυκων ηλικίας 13.000 και 72.000 ετών, προερχόμενα από μουσεία φυσικής ιστορίας για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών του είδους.

Με τη χρήση κλωνοποίησης και γονιδιακής επεξεργασίας, επεξεργάστηκαν 14 γονίδια από κύτταρα αίματος γκρίζου λύκου, ώστε να δημιουργήσουν τρία ζώα με γενετικά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν στον εξαφανισμένο ανταρόλυκο, χωρίς να χρησιμοποιήσουν αρχαίο DNA.

Ο ανταρόλυκος (Dire Wolf) εμφανίστηκε στη Γη πριν από περίπου 2,6 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκε πριν από 10.000 έως 13.000 χρόνια. Σήμερα, επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να τον «αναβιώσουν» με τη βοήθεια προηγμένων βιοτεχνολογικών μεθόδων, παρόμοιων με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του προβάτου Dolly.

Η διαδικασία επαναφοράς

Ερευνητές της εταιρείας Colossal Biosciences με έδρα το Ντάλας ανέλυσαν DNA από απολιθώματα ανταρόλυκων, με στόχο να εντοπίσουν τα γενετικά χαρακτηριστικά του εξαφανισμένου είδους. Μελέτησαν ένα δόντι ηλικίας 13.000 ετών από το Οχάιο και ένα θραύσμα κρανίου 72.000 ετών από το Αϊντάχο, δείγματα που φυλάσσονται σε μουσεία φυσικής ιστορίας.

Meet Romulus, the world’s first de-extinct animal brought back from extinction using DNA from 72,000-year-old fossils. Follow to watch this dire wolf grow and to discover the next species we’re working to bring back. — Colossal Biosciences® (@colossal) December 26, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, αξιοποιήθηκαν τόσο η μέθοδος της κλωνοποίησης όσο και η γονιδιακή επεξεργασία για τη δημιουργία τριών ζώων με χαρακτηριστικά ανταρόλυκου. Οι ειδικοί επεξεργάστηκαν 14 βασικά γονίδια από κύτταρα αίματος γκρίζου λύκου, χωρίς να ενσωματώσουν αρχαίο DNA, ώστε να προσομοιάζουν στο εξαφανισμένο είδος.

Το τροποποιημένο γενετικό υλικό μεταφέρθηκε σε ωάρια οικόσιτου σκύλου. Τα έμβρυα εμφυτεύθηκαν σε παρένθετες μητέρες και, ύστερα από κύηση 62 ημερών, γεννήθηκαν τα πρώτα κουτάβια.

Τα πρώτα «αναγεννημένα» ζώα

Την 1η Οκτωβρίου 2024 γεννήθηκαν τα δύο πρώτα κουτάβια, ο Ρωμύλος και ο Ρέμος, ενώ στις 30 Ιανουαρίου 2025 ήρθε στον κόσμο η Khaleesi. Τα τρία ζώα φιλοξενούνται πλέον σε ειδικά διαμορφωμένο καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σχέση με τον σύγχρονο λύκο

Όπως διευκρινίζουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, πρόκειται για «γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που προσεγγίζουν το αρχικό είδος», χωρίς όμως να αποτελούν ακριβή αντίγραφα του ανταρόλυκου. Παρά τις εξωτερικές ομοιότητες, δεν υπάρχει άμεση γενετική συγγένεια με τον γκρίζο λύκο.

Μελέτες δείχνουν ότι τα δύο είδη ακολούθησαν ανεξάρτητη εξελικτική πορεία για τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Ο ανταρόλυκος ξεχώριζε για τη μυώδη κατασκευή του, το ισχυρό σαγόνι και τα δόντια του, ικανά να συνθλίβουν κόκαλα, κυνηγώντας μεγάλα φυτοφάγα όπως άλογα και βραδύποδες.