Ένας 45χρονος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό, το οποίο εγκατέλειψε. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Γιαννιτσών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός συγκρούστηκε με άλλο όχημα και στη συνέχεια διέφυγε, αφήνοντας πίσω του την τραυματισμένη γυναίκα οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, καθώς έφερε ελαφρά τραύματα.

Πυρκαγιά σε μάντρα αυτοκινήτων στον Εύοσμο

Λίγες ώρες αργότερα, φωτιά ξέσπασε σε μάντρα αυτοκινήτων στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2:15 τα ξημερώματα της Πέμπτης και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.