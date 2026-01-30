Καλούνται κάτοικοι και επιχειρήσεις του Πειραιά να συμμετάσχουν σε έρευνα για τον σχεδιασμό και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Έρευνα για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά πραγματοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και τον Δήμο Πειραιά, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα ενισχύσει την τουριστική ταυτότητα της πόλης. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμετάσχουν, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία στοχεύει στη χάραξη κατευθύνσεων για μια ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη, που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα στηρίξει την τοπική οικονομία και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρήσεων.

Η σημασία της συμμετοχής των πολιτών

Η εμπειρία και η γνώμη των κατοίκων θεωρούνται καθοριστικές, καθώς ο σχεδιασμός βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και προοπτικές του Πειραιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλουν στην κατανόηση της καθημερινότητας, στον εντοπισμό προκλήσεων και ευκαιριών και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 10 λεπτά και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις. Η συμμετοχή είναι απολύτως ανώνυμη, ενώ δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν ταυτοποίηση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Δηλώσεις του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί πύλη εισόδου της χώρας και έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους κόμβους της Μεσογείου. Η τουριστική ανάπτυξη της πόλης χρειάζεται σχεδιασμό που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων, να στηρίζει την τοπική οικονομία και να αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και η ενεργή συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου τουριστικού προορισμού που συνδυάζει ανάπτυξη με ποιότητα ζωής.

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, Ανδριάνα Ζαρακέλη, υπογράμμισε: «Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, λειτουργικού και φιλικού τουριστικού προορισμού, που σέβεται την ταυτότητα της πόλης και βελτιώνει την καθημερινότητα όσων ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Ο Πειραιάς μας αλλάζει και εξελίσσεται και η γνώμη όλων μας μετράει».

Το έργο και η χρηματοδότηση

Η δράση εντάσσεται στο Υποέργο 1 «Διαχείριση Προορισμών» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (LOT1). Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, με φορείς υλοποίησης τις εταιρείες PwC και TOPOSOPHY, και αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη και ανθεκτική τουριστική ανάπτυξη μέσω σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης προορισμών.