Χρονιά ευκαιριών, αλλά και δυσκολιών για το επιχειρείν χαρακτήρισε το 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κατά τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, όπου έγινε η πρώτη αποτύπωση των ενεργειών και των στόχων που επεδίωξε το επιμελητήριο κατά τη διάρκεια του έτους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά τον απολογισμό του ετήσιου πλαισίου δράσεων επισημάνθηκε ότι ο πήχης των απαιτήσεων παραμένει ψηλά, καθώς η συνολική πορεία της οικονομίας καθορίζει την εγχώρια επιχειρηματικότητα, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και την εξωστρέφεια.

Επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το πειραϊκό επιχειρείν μέχρι τέλος του έτους, αλλά και την ανοδική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας που δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, για τη δημιουργία σταθερού και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα όμως, η προσπάθεια των Ελλήνων επιχειρηματιών που επιθυμούν να επενδύουν, να καινοτομούν και να προχωρούν μπροστά συνεχίστηκε και το 2025.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα, όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, αναδεικνύουν την Ελλάδα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά το ασταθές περιφερειακό και ευρωπαϊκό περιβάλλον εξακολουθεί να δημιουργεί προκλήσεις σε οικονομικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνεχίσουν με συνέπεια στον δρόμο της δυναμικής ανάπτυξης τους, αποφεύγοντας τον κίνδυνο ενός νέου εκτροχιασμού, που πάντα ελλοχεύει. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξωστρέφεια, την οποία το επιμελητήριο έχει θέσει στην κορυφή της πολιτικής του. Επιπλέον, όπως σημειώνει, διατηρεί «ανοικτές πόρτες» σε κάθε προσπάθεια ελληνικών επιχειρήσεων να διεισδύσουν δυναμικά σε νέες αγορές.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται στην ανακοίνωση η συνδιοργάνωση της ενημερωτικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο ΕΒΕΠ με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο και με θέμα: «Ελληνική Επιχειρηματικότητα στην Αφρική – Γέφυρες Συνεργασίας & Ανάπτυξης».

Το του επιμελητηρίου συζήτησε την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης του θετικού momentum στις ελληνοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις, προς όφελος του ευρύτερου Πειραιά, που αποτελεί σήμερα επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος με τα ναυπηγεία, το λιμάνι της Ελευσίνας, το Θριάσιο και τα logistics. Καμία ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη, ενώ απαιτείται ταχύτητα αποφάσεων και εξάλειψη της γραφειοκρατίας, που στο παρελθόν λειτούργησε ανασταλτικά για επενδύσεις. Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, όπως τονίστηκε, παραμένει βασικός στόχος του Επιμελητηρίου, το οποίο, μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία, θα συνεχίσει να υποβάλλει προτάσεις που ενισχύουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, σημειώθηκε ότι, η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης ανέδειξαν την ανάγκη κάλυψης του κενού δεξιοτήτων που έχει καταγραφεί. Η διείσδυση της ΑΙ είναι διεθνής πρόκληση, με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση νέων παραμέτρων για την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο οικονομικό πεδίο το 2025 είχε ως μεγαλύτερη πρόκληση την αντιμετώπιση της ακρίβειας η οποία προκαλεί μείωση της κατανάλωσης, στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό που πλήττει τις υγιείς επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης τόνισε: «Ο επιχειρηματικός κόσμος συνεχίζει να επενδύει, να καινοτομεί και να προχωρά μπροστά. Παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης και εξωστρέφειας, μια πορεία που δεν πρέπει να ανακοπεί. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι το 2025 θα είναι μια χρονιά που θα ολοκληρωθεί χωρίς εκκρεμότητες και με θετικό πρόσημο».