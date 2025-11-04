Καλά στην υγεία του είναι ένας 48χρονος άνδρας που έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά από την πύλη Ε7, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από στέλεχος του Λιμενικού που εκτελούσε υπηρεσία τάξης στην περιοχή. Ο λιμενικός βούτηξε αμέσως στη θάλασσα και, με τη βοήθεια ενός ακόμη πολίτη, προσέφερε στον άνδρα σωσίβιο, διευκολύνοντας την ασφαλή του έξοδο στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ο 48χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος δήλωσε ότι περπατούσε όταν αισθάνθηκε ξαφνική ζάλη, γεγονός που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.