Στην άσφαλτο έχει αποτυπωθεί η αδιανόητη τραγωδία. Η 72χρονη παρασύρεται από το λεωφορείο και ενώ αιμορραγεί, σέρνεται για αρκετά μέτρα, χωρίς ο οδηγός να έχει αντιληφθεί το παραμικρό.

Είναι 16.20 το μεσημέρι. Η γυναίκα, όπως φαίνεται, έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια της, μπαίνει στο λεωφορείο για να γυρίσει στο σπίτι της. Ο οδηγός δεν την βλέπει. Κλείνει τις πόρτες, η τσάντα της 72χρονης πιάνεται, το λεωφορείο ξεκινά, η γυναίκα πέφτει στην άσφαλτο και το λεωφορείο την παρασέρνει. Ακρωτηριάζεται το πόδι της.

«Δεν ξέρω αν πήγε να ανέβει, δεν την είδε και έπεσε πίσω; Κι έπεσε κάτω και την πάτησε; Προφανώς ο οδηγός δεν το πήρε χαμπάρι γιατί έμαθα ότι τον σταματήσανε παρακάτω. Την έχουνε βρει κάτω και έχουνε βρει και τις τσάντες που κρατούσε κάτω. Η αλήθεια είναι ότι η στάση που την βρήκανε είναι η στάση που θα έπαιρνε το λεωφορείο προφανώς για να γυρίσει σπίτι μας. Την περιμέναμε δηλαδή να γυρίσει», είπε η ανιψιά της 72χρονης.

Έχανε πολύ αίμα

Σύμφωνα με τους αυτόπτες, η γυναίκα παρόλο που χάνει πολύ αίμα έχει ακόμα τις αισθήσεις της.

«Έτρεξα προς τα κάτω να δω τι συμβαίνει. Είδα την γυναίκα χτυπημένη, την σκούντηξα να δω αν έχει τις αισθήσεις της, είχε τις αισθήσεις της κανονικά, μας μίλαγε, μας έλεγε το όνομά της, μας έδωσε και περισσότερα στοιχεία για εκείνη. Δεν ήταν χλωμή στην αρχή, ήταν μια χαρά. Έπειτα άρχισε να χλωμιάζει, να ασπρίζει λόγω του ότι έχανε αίμα. Έπειτα ήρθε η μηχανή του ΕΚΑΒ, με τη βοήθειά της δέσαμε το πόδι της κυρίας που αιμορραγούσε».

Το ασθενοφόρο, όπως αποκαλύπτουν αυτόπτες μάρτυρες, καθυστερεί περίπου μία ώρα, και στη συνέχεια μεταφέρει την γυναίκα στο Αττικό νοσοκομείο.

«Δεν κουνιόταν η γυναίκα, ήταν σκισμένο το παντελόνι και φαίνεται ότι της είχανε δέσει το πόδι. Ήταν τουλάχιστον μία ώρα πεσμένη η γυναίκα».

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

Η οικογένεια της 72χρονης είναι συγκλονισμένη.

«Έχουμε μεγάλες πιθανότητες να πεθάνει. Και πριν μπει μέσα στο χειρουργείο μας είπε ο γιατρός ότι ‘’εγώ δεν περίμενα ότι θα ζήσει. Περίμενα ότι θα πεθάνει’’. Ήταν πολύ χάλια όλα της τα όργανα», λέει η ανιψιά της.

Η κατάσταση της υγείας της 72χρονης είναι κρίσιμη. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο ακρωτηριασμός του δεξιού ποδιού. Τις επόμενες ώρες θα ληφθεί απόφαση για το δεύτερο πόδι.

«Το χειρουργείο έγινε, της έχουν ακρωτηριάσει το ένα της πόδι, είναι διασωληνωμένη στην ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος για την ζωή της ακόμα. Και το άλλο πόδι πρέπει να έχει πολλά κατάγματα, αλλά δεν είναι χτυπημένο, λιωμένο ας πούμε», προσθέτει η ανιψιά της.

Η οικογένεια κάνει έκκληση αν υπάρχει κάποιος που είδε το περιστατικό να έρθει σε επικοινωνία με τις αρχές.

Για το φρικτό ατύχημα έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες.