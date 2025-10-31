Διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια 72χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Πέμπτης στον Πειραιά, όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο τη στιγμή που κατέβαινε από αυτό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τσάντα της πιάστηκε στην πόρτα του οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί στο οδόστρωμα, όπου την παρέσυρε η ρόδα του λεωφορείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).