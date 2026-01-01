Με ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα λάμψης, χρωμάτων και ρυθμού, ο Πειραιάς υποδέχθηκε το 2026, μετατρέποντας τη νύχτα της αλλαγής του χρόνου σε μια αξέχαστη εορταστική εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες.

Δεκάδες πολύχρωμα πυροτεχνήματα, βεγγαλικά και εντυπωσιακοί φωτισμοί «έντυσαν» τον ουρανό του πρώτου λιμανιού της χώρας, στέλνοντας μηνύματα δημιουργικότητας, αισιοδοξίας, χαράς και ελπίδας για το νέο έτος, σηματοδοτώντας με τον πιο λαμπερό τρόπο την έναρξή του.

Στα πρώτα λεπτά του 2026, ο Πύργος του Πειραιά, το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης, πρωταγωνίστησε σε ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα.

Η φωταγωγημένη πρόσοψή του μεταμορφώθηκε σε καμβά δυναμικών εφέ, όπου το φως συντονίστηκε με τη μουσική και τον ρυθμό, δημιουργώντας εικόνες υψηλής αισθητικής και έντασης.

Παράλληλα, από το Δημοτικό Θέατρο της πόλης, υπήρξε συγχρονισμένο υπερθέαμα πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών που σε συνδυασμό με τον φωτισμό πρόσφερε ένα ξεχωριστό θέαμα.

Οι μοναδικές αυτές εικόνες «ταξίδεψαν» σε ολόκληρη την πόλη, αφού ήταν ορατές και στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Πειραιά, αλλά και σε ευρύτερες περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Τη διοργάνωση είχε η Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination Piraeus και η Piraeus Tower A.E.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Για ακόμα μια χρονιά ο Πειραιάς υποδέχθηκε το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα από τον Πύργο του Πειραιά και από το Δημοτικό Θέατρο της πόλης μας, το οποίο ήταν πραγματικά μαγικό και προσέφερε μια μοναδική εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μας.

Τα χρώματα, οι φωτεινές δέσμες και η μουσική δημιούργησαν εικόνες υψηλής αισθητικής που φώτισαν τον ουρανό του Πειραιά, γέμισαν την πόλη με εορταστική λάμψη, παλμό και φως, αναδεικνύοντας τη μαγευτική πλευρά της πόλης μας.

Η βραδιά αυτή ανέδειξε την εμβληματική ταυτότητα του Πειραιά και έφερε σε πρώτο πλάνο τη ζωντάνια της πόλης μας, προσφέροντας στιγμές χαράς και αισιοδοξίας σε όλους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Piraeus Tower A.E. για τη συμβολή της στην πραγματοποίηση αυτού του εντυπωσιακού θεάματος. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον Πειραιά και ενισχύει την περηφάνια των κατοίκων για την πόλη τους. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία!».