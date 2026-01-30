Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, υπογράμμισε πως η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του υπουργείου με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Τη στρατηγική επιλογή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως πολιτική για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας ανέδειξε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, κατά την ομιλία της στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής συνάντησης «Start me Up-Δίπλα στη Γυναίκα Επιχειρηματία».

Η κ. Ευθυμίου συνεχάρη το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, τον Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Δαμίγο και τον Τομέα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας για την πρωτοβουλία Women Business Open Coffee, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια θεσμική δράση ουσιαστικού διαλόγου και ανάδειξης των πραγματικών αναγκών των γυναικών στην επιχειρηματικότητα.

Όπως τόνισε, η προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του υπουργείου Εργασίας, με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

«Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός ότι την περίοδο Ιουλίου 2019-Οκτωβρίου 2025 καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση του ποσοστού ανεργίας των γυναικών κατά 52%, ενώ, τον Νοέμβριο του 2025, διαμορφώθηκε στο 10,6%.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των χωρών του Οργανισμού ως προς τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης.

Ειδικότερα, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 15-74 αυξήθηκε κατά 19,4 % μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του τρίτου τριμήνου 2025», είπε η κ. Ευθυμίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται αντικειμενικά εμπόδια για τις γυναίκες, όπως το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και σε επιχειρηματικά δίκτυα, η ανάγκη συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Απαντώντας στις προκλήσεις αυτές, παρουσίασε το συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών του υπουργείου, που καλύπτει τη δημιουργία, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης.

Όπως δήλωσε, κεντρικό ρόλο έχουν τα προγράμματα upskilling και reskilling, με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. Στα προγράμματα αυτά, την τελευταία πενταετία, συμμετείχαν περισσότεροι από 460.000 ωφελούμενοι, εκ των οποίων πάνω από το 67% γυναίκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, αυτήν την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων.

Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους 30–59 ετών, όπου πάνω από το 70% των ωφελουμένων είναι γυναίκες.

Η υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις του υπουργείου για τη συμφιλίωση μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και την ενίσχυση της προστασίας της μητρότητας. Παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν την επέκταση, μεταξύ άλλων, της ειδικής άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, τις αυτοαπαχολούμενες, τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες, την καταβολή επιδόματος κυοφορίας και λοχείας και για τις μισθωτές μητέρες που έχουν συμπληρώσει 200 ένσημα, ανεξαρτήτως των ταμείων στα οποία έχουν ασφαλιστεί, τη δυνατότητα μεταβίβασης έως 7 μηνών της παροχής στον εργαζόμενο πατέρα, το δικαίωμα της εννεάμηνης παροχής και σε γονείς που υιοθετούν τέκνο και η γονική άδεια 4 μηνών και για τους δύο γονείς.

Κλείνοντας, η κ. Ευθυμίου τόνισε ότι η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά βασικό μοχλό ανάπτυξης.

«Το υπουργείο Εργασίας συνεχίζει τη συνεργασία του με όλους τους θεσμικούς φορείς, όπως το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ώστε η ισότητα στην απασχόληση να γίνεται πράξη και η επιχειρηματικότητα πραγματική ευκαιρία για όλες», σχολίασε η υφυπουργός.