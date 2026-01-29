Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η έκρηξη στα Τρίκαλα προκλήθηκε από εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους και παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της αιτίας της έκρηξης με στόχο τη σύνταξη τελικής τεχνικής έκθεσης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία.

Σε θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη στη Ρουμανία στις 27 Ιανουαρίου, επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους καθ’ οδόν για παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Γαλλία, με τρεις ακόμα τραυματίες που μεταφέρονται στην Ελλάδα για νοσηλεία.

Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές της Ρουμανίας και πραγματοποιεί αεροδιακομιδή των δύο τραυματιών από την Τιμισοάρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο τρίτος τραυματίας παραμένει στη Ρουμανία λόγω επιπλοκών μετά από χειρουργείο.

Με αναφορά στις δύο πρόσφατες τραγωδίες που συγκλόνισαν τη χώρα και προκάλεσαν βαθύ πένθος, ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της κυβέρνησης προς τις οικογένειες των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, η έκρηξη στη βιομηχανία τροφίμων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προκλήθηκε από εκτεταμένη διαρροή προπανίου στο έδαφος. Η διαρροή, σε συνδυασμό με σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, οδήγησε στο δυστύχημα. Όλες οι διαδικασίες διερεύνησης και η προανακριτική εξέταση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναφερόμενος στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν καθ’ οδόν για τον αγώνα της ομάδας στη Γαλλία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι υπήρξε άμεση συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας με τις τοπικές Αρχές. Δύο τραυματίες μεταφέρονται αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο τρίτος παραμένει στη Ρουμανία μετά από χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για όσους επενδύουν στον πόνο και στη δυστυχία, προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. «Σε κάθε τραγωδία σε αυτή τη χώρα, οι γνωστοί – άγνωστοι, το κίνημα των τυμβωρύχων, παίζουν τα ρέστα τους» τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα έχει τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα στον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι προέρχεται από άτομα που ανήκουν στο «κίνημα των τυμβωρύχων». «Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα», είπε.

Νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας». Το νομοσχέδιο προβλέπει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Η ρύθμιση για την επιστολική ψήφο θα ισχύσει, αν εξασφαλιστεί η πλειοψηφία των δύο τρίτων των βουλευτών, ήδη από τις εκλογές του 2027. Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εφαρμογή θα μετατεθεί για τις επόμενες εκλογές. Η κατανομή των εδρών θα γίνεται όπως στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες, όπως της Αργολίδας ή της Βοιωτίας.

Πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δράσεις των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ενίσχυση της προσιτής στέγης και της κοινωνικής συνοχής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

– Επιστροφή δύο ενοικίων αντί ενός, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, με περίπου 50.000 δικαιούχους.

– Περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανάλογοι με αυτούς που ισχύουν ήδη σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων.

– Νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent), που δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες να κατασκευάζουν ή να μετατρέπουν ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και με προκαθορισμένο ενοίκιο.

Μέτρα για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ότι απαιτείται αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Η συνεργασία μεταξύ Περιφερειών και συναρμόδιων υπουργείων θα ενισχυθεί, με έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Παράλληλα, ενισχύονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με στρατιωτικούς και ιδιώτες κτηνιάτρους, καθώς και με νέο προσωπικό και εργαστήρια. Σύμφωνα με την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή, η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι απαραίτητη για την εκρίζωση της νόσου, ενώ ο μαζικός εμβολιασμός θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.

Για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, καταβάλλονται ήδη αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος και προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Βοτρέν

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 15:45 στο Μέγαρο Μαξίμου με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν.