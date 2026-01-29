Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η κλήρωση 3021 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 2, 3, 9, 38 και 39. Τζόκερ το 7.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαλογής, σημειώθηκε τζάκποτ στην πρώτη κύρια κατηγορία. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (1/2) και η πρώτη κύρια κατηγορία θα μοιράσει και πάλι το ποσό του 1.000.000 ευρώ

Πώς παίζεται το Τζόκερ

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία της Allwyn για όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Στόχος του παιχνιδιού είναι να προβλέψεις σωστά 5 αριθμούς από το πρώτο πεδίο των 45 αριθμών και 1 αριθμό Τζόκερ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών. Παίζεται με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών), είτε με ομαδικά δελτία. Tο ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1 ευρώ ανά στήλη.

Αναλυτικά:

1. Συμπληρώνεις τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 45) και 1 αριθμό Τζόκερ (από το 1 έως το 20). Εναλλακτικά με την «Τυχαία Επιλογή», επιλέγονται από το μηχάνημα αυτόματα τυχαίοι αριθμοί για εσένα.

2. Έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις από 1 έως και 6 περιοχές (Α-ΣΤ) στο δελτίο σου, ενώ Online μέχρι και 12 περιοχές.

3. Επιλέγεις τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου. Στο δελτίο του καταστήματος οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά, ενώ online επιλέγεις απευθείας τον αριθμό συνεχομένων κληρώσεων που επιθυμείς. Αν δεν συμπληρώσεις κάποια επιλογή, το δελτίο σου συμμετέχει μόνο στην επόμενη κλήρωση.

4. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ και μεταδίδονται ζωντανά μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, το allwyn.gr και την εφαρμογή Allwyn.

5. Συμμετοχές στο ΤΖΟΚΕΡ μπορείς να καταχωρείς καθημερινά. Tις ημέρες των κληρώσεων, η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 το βράδυ (μετά τις 22:15 μπορείς να ξαναπαίξεις για την επόμενη κλήρωση).