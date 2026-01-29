Ισχυρή αστυνομική παρουσία και ο αποκλεισμός της οδού Καρώνη προκάλεσαν αναστάτωση χθες το βράδυ στην περιοχή της Κανήθου στη Χαλκίδα.

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης (28/1) στη Χαλκίδα και ειδικότερα στην περιοχή της Κανήθου η έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και ο αποκλεισμός της οδού Καρώνη, γεγονός που δημιούργησε την εντύπωση σοβαρού περιστατικού.

Η εικόνα ενός άνδρα τυλιγμένου σε λευκό σεντόνι να εξέρχεται από γνωστό ξενοδοχείο, σε συνδυασμό με τα περιπολικά και τους αστυνομικούς, προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και περαστικούς. Πολλοί σταματούσαν, για να ρωτήσουν τι είχε συμβεί, ενώ τα σενάρια περί εγκληματικής ενέργειας άρχισαν να διαδίδονται γρήγορα.

Όπως αναφέρει το evima.gr, λίγη ώρα αργότερα αποκαλύφθηκε, ότι δεν επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό, αλλά για γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς που πραγματοποιούνταν στην περιοχή, με όλες τις απαραίτητες άδειες από τις αρχές.

Τα γυρίσματα συνεχίστηκαν και στην Παραλία της Χαλκίδας, όπου στήθηκαν σκηνές καταδίωξης με «αστυνομικούς» και «κακοποιούς». Η ένταση των σκηνών ήταν τέτοια, που θαμώνες καταστημάτων επικοινώνησαν με την Αστυνομία, θεωρώντας ότι πρόκειται για πραγματική επιχείρηση.

Τελικά, οι «αστυνομικοί» αποδείχθηκαν ηθοποιοί και η αναστάτωση αποδόθηκε αποκλειστικά στη ρεαλιστικότητα των σκηνών που γυρίζονταν για τις ανάγκες της σειράς.