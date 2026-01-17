Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας για μεγάλη φωτιά σε σπίτι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε το evima.gr, η φωτιά καίει σε σπίτι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Χαλκίδα. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας με 30 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες κατοικίες.

Σύμφωνα με ην ίδια πηγή, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα, εκκενώθηκαν προληπτικά τα διπλανά σπίτια, για λόγους ασφαλείας.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προτεραιότητα των δυνάμεων είναι η προστασία ανθρώπινων ζωών και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.