H Mercedes-Benz Vans προσφέρει στην ελληνική αγορά τα Ψηφιακά Πρόσθετα για τα ελαφρά επαγγελματικά της οχήματα, μια ολοκληρωμένη γκάμα έξυπνων ψηφιακών υπηρεσιών που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, την αποδοτικότητα και τον προγραμματισμό στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τα Ψηφιακά Πρόσθετα δίνουν τη δυνατότητα οι Επαγγελματίες οδηγοι να είναι διαρκώς συνδεδεμένοι με το όχημα, όπου κι αν βρίσκονται.

Μέσα από προηγμένες λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης, ο απομακρυσμένος χειρισμός βασικών λειτουργιών και η πλοήγηση με δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τα Ψηφιακά Πρόσθετα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής καθημερινότητας.

Ανάλογα με το μοντέλο, πολλά Ψηφιακά Πρόσθετα περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος ή για προκαθορισμένη διάρκεια έως και 36 μηνών με την αγορά του οχήματος. Το εύρος των διαθέσιμων λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με τη σειρά μοντέλου, το έτος κατασκευής και τον εξοπλισμό. Περιλαμβάνονται εργοστασιακά σε κάθε Mercedes-Benz Van χωρίς επιπλέον χρέωση και ενεργοποιούνται εύκολα μέσω της εφαρμογής Mercedes-Benz App.