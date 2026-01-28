Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Βαυαρία προτείνει τη σύσταση μονάδας «Ασύλου, Έρευνας και Απελάσεων» (AFA), παρόμοιας με την αμερικανική ICE, με στόχο την αύξηση των απελάσεων και τη μείωση της κατάχρησης του συστήματος ασύλου.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Βαυαρία προτείνει τη σύσταση μονάδας «Ασύλου, Έρευνας και Απελάσεων», κατά το πρότυπο της αμερικανικής ICE, σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD στο κρατιδιακό κοινοβούλιο εισηγείται τη δημιουργία υπηρεσίας με την ονομασία AFA, από τα αρχικά των γερμανικών λέξεων «Άσυλο», «Δίωξη» και «Απελάσεις». Στόχος της νέας μονάδας θα είναι η αύξηση των απελάσεων μέσω στοχευμένων ενεργειών, ο περιορισμός της κατάχρησης του συστήματος ασύλου και η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Η πρόταση της AfD προβλέπει επίσης τη διασφάλιση της «μακροπρόθεσμης αποδοχής του νόμου περί ασύλου», επιχειρώντας να παρουσιάσει τη νέα δομή ως μηχανισμό «αποτελεσματικής εφαρμογής» των κανόνων που ισχύουν για τη μετανάστευση και την παραμονή αλλοδαπών στη χώρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα taz, η AfD Βαυαρίας ζητά ακόμη την απέλαση ακόμη και Γερμανών πολιτών που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα ή όσων θεωρείται ότι απέκτησαν τη γερμανική υπηκοότητα με «δόλια» μέσα. Σε κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η επικεφαλής Κάτριν Έμπνερ-Στάινερ φέρεται να πρότεινε την επιβολή απαγόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας για τους αιτούντες άσυλο, με το επιχείρημα ότι έτσι θα ενισχυθεί η δημόσια ασφάλεια.