Οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας επανέρχονται για ακόμη μία φορά σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια, την υγεία και την αξιοπρέπεια τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών που προσέρχονται καθημερινά στις δικαστικές υπηρεσίες. Τα σοβαρά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα που καταγράφονται στα κτήρια όπου στεγάζονται τα δικαστήρια της Αθήνας όχι μόνο παραμένουν άλυτα, αλλά επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου και επιβεβαιώνονται σε κάθε νέο έντονο καιρικό φαινόμενο, όπως αναφέρουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά στα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στα κτήρια που στεγάζουν τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, καθώς κάθε κακοκαιρία και νεροποντή επιβεβαιώνει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, εργασίες και επισκευές που θα διασφαλίζουν ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας και την ασφάλεια όσων εργαζόμαστε στους χώρους αυτούς αλλά και όσων προσέρχονται σε αυτούς.

Η εισροή υδάτων είναι πλέον μόνιμο φαινόμενο και παρότι ήδη έχουμε αναδείξει το πρόβλημα (βλ. την από 11-12-2025 επιστολή στον ΓΓ του Υπουργείου Δικαιοσύνης) ενώ έχουν επισημανθεί και με υπηρεσιακά έγγραφα του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθήνας δεν έχει σημειωθεί καμία απολύτως βελτίωση.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που μια ολόκληρη αίθουσα (203 – Κτήριο 8, Ευελπίδων) παραμένει κλειστή από τις 22-1-2026, καθώς νερό εισρέει απ’ τη σκεπή του κτηρίου και καταλήγει σε κουβάδες και στα πατώματα όπου κυκλοφορεί ανάμεσα σε καλώδια και πρίζες. Η δυσοσμία, δε, αφού στεγνώνει το νερό είναι ανυπόφορη. Άγνωστες, επίσης, είναι οι συνέπειες που προκαλεί η σώρευση του νερού στην οροφή και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. Μέχρι και σήμερα οι συνάδελφοι που εργάζονται στην αίθουσα μετακινούνται καθημερινά σε άλλες αίθουσες και γραφεία με ότι αυτό συνεπάγεται.

Εισροή υδάτων είχαμε και στο υπόγειο του Κτηρίου 4 όπου βρίσκεται το Ποινικό Αρχείο, όπως και στον χώρο του ίδιου Τμήματος στο κτήριο του Εφετείου (όπου η εισροή υδάτων επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια). Το ίδιο συνέβη και σε άλλους χώρους του Πρωτοδικείου Αθήνας (σε Ευελπίδων και Λουκάρεως) κ. ά.

Τα προηγούμενα, φυσικά, δεν είναι τα μοναδικά προβλήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις ελλείψεις σε μέτρα προστασίας και την καταγεγραμμένη επικινδυνότητα σε ορισμένους χώρους. Για παράδειγμα, ένας παράγοντας που γνωρίζουμε ότι έχει οδηγήσει ήδη σε ατύχημα (δυσλειτουργίες – βλάβες στις κυλιόμενες αρχειοθήκες) συναντάται και σε άλλους χώρους (όπως στο Αρχείο των Διαταγών Πληρωμής στη Λουκάρεως).

Καμιά χρονοτριβή δεν δικαιολογείται πλέον! Απαιτούνται άμεσες ενέργειες – επισκευές στους χώρους που εντοπίζονται τα προβλήματα ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια!