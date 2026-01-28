Ακόμη μία δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς στην Αττική, με την κίνηση να βρίσκεται στο «κόκκινο» σε πολλές βασικές οδικές αρτηρίες.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026 στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, από την Αττική Οδό έως τη Λεωφόρο Αθηνών, οι καθυστερήσεις εκτείνονται σε μήκος περίπου 8,5 χιλιομέτρων, ενώ στην άνοδο, από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Χαλκηδόνα, τα οχήματα κινούνται σημειωτόν.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, όπου το μποτιλιάρισμα φτάνει τα δύο χιλιόμετρα. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στο Παλαιό Ηράκλειο, στις λεωφόρους Ηρακλείου, Πλαπούτα και Αμαρουσίου, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.