Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η πρώτη προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 510 μόνιμων θέσεων στο Υπουργείο Υγείας.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, όπως το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Αγ. Ανάργυροι», το «Λαϊκό», το Παίδων «Αγία Σοφία», το Νοσοκομείο Κατερίνης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το «Ιπποκράτειο» Αθηνών και το Νοσοκομείο Ξάνθης.

Προβλέπονται επίσης θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η πρώτη προκήρυξη που αφορά μόνιμες θέσεις από τη «δεξαμενή» του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο, όπως είχαν αποκαλύψει εδώ και περίπου δύο εβδομάδες «ΤΑ ΝΕΑ».

Πρόκειται για την προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε διάφορους φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για θέσεις σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων είναι το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς « Οι Αγ. Ανάργυροι», το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», το Παίδων «Αγία Σοφία», το Νοσοκομείο Κατερίνης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το «Ιπποκράτειο» Αθηνών καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Σε ό, τι αφορά στις κλαδοειδικότητες που ζητούνται ανάμεσα σε άλλες προκηρύσσονται θέσεις βιολόγων, βιοχημικών, ακτινοφυσικών, προσωπικού διοικητικού – οικονομικού, κοινωνικών λειτουργών, ηλεκτρολόγων – μηχανικών, ειδικών παιδαγωγών και πτυχιούχων πληροφορικής.

Υπενθυμίζεται πως περισσότερες από 16.500 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο θα «ανοίξουν» το 2026 μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, βάσει του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Αξίζει να σημειωθεί πως από τις συνολικά 16.739 θέσεις, σημαντικός αριθμός (3.806 θέσεις) αφορά την υγεία ενώ άλλες 6.643 αφορούν θέσεις στην ΥΠΑ, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αλλά και διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή, αναμένονται μέσα στη χρονιά και τρεις προκηρύξεις για συνολικά 6.290 μόνιμες θέσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες του 2ου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού (2.700 θέσεις ΤΕ, περίπου 3.500 ΠΕ και 90 για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των στελεχών του ΑΣΕΠ, μέχρι το Πάσχα εκτιμάται πως θα έχουν πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο το σύνολο των προκηρύξεων που αφορούν τον τομέα της υγείας, η προκήρυξη για 43 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και εκείνες που αφορούν τις θέσεις Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του γραπτού διαγωνισμού.