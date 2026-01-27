Ως «προκλητικό» χαρακτήρισε τον Εργκίν Αταμάν ο CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπεν Ταλ, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά των φιλάθλων της ομάδας του. Στους ισχυρισμούς αυτούς απάντησε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στη Μενόρα Μιβταχίμ Αρένα.

Με αφορμή την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Μπεν Ταλ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία απέδωσε προκλητική συμπεριφορά στον προπονητή των «πρασίνων».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Αταμάν δεν βρέθηκε ποτέ σε κίνδυνο στο γήπεδο της Μακάμπι, παρά το γεγονός ότι, κατά την άφιξη της αποστολής, δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από περίπου 300 οπαδούς, ενώ στη διάρκεια του αγώνα έγινε στόχος υβριστικών συνθημάτων από το σύνολο της εξέδρας.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παρθενόπουλος, μιλώντας στο BasketNews, διέψευσε τους παραπάνω ισχυρισμούς, θέτοντας στο επίκεντρο σοβαρά θέματα ασφαλείας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός άσκησε πίεση προς τον επίτροπο της EuroLeague, προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του αγώνα.

Αναλυτικά η δήλωση του CEO της Μακάμπι:

«Η Μακάμπι είναι ένας σεβαστός σύλλογος που ιδρύθηκε το 1932. Ο σύλλογος είναι γνωστός για την παράδοσή του και για τους οπαδούς του, οι οποίοι πάντα ξέρουν πώς να υποστηρίζουν την ομάδα και να συμπεριφέρονται με αθλητικό πνεύμα και σεβασμό στο γήπεδο.

Η Μακάμπι έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για να εξασφαλίσει ότι ο προπονητής Εργκίν Αταμάν θα ένιωθε ασφαλής και θα μπορούσε να εκπληρώσει το ρόλο του ως προπονητής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν αθλητική.

Πίσω από τον πάγκο εγκαταστάθηκε ένα πλέξιγκλας φράγμα.

Επιπλέον, πέντε φύλακες τοποθετήθηκαν στην πρώτη σειρά των κερκίδων, πέντε φύλακες τοποθετήθηκαν στο πάτωμα πίσω από τον πάγκο και δύο προσωπικοί φρουροί συνοδεύουν τον Αταμάν όπου κι αν πηγαίνει.

Αυτό περιελάμβανε το να στέκεται έξω από το δωμάτιο των προπονητών ενώ αυτός βρισκόταν μέσα πριν τον αγώνα, στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα.

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε και να παρουσιάσουμε τα γεγονότα με ακρίβεια. Ο Εργκίν Αταμάν δεν βρέθηκε ποτέ σε κίνδυνο και κανείς δεν τον απείλησε.

Οι βρισιές που του απευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν προήλθαν από το γεγονός ότι είναι Τούρκος ή κάτι παρόμοιο, αλλά από δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν.

Καταδικάζουμε τις λεκτικές προσβολές, αλλά είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό είναι το μόνο.

Εκτός από αυτό, δεν υπήρξαν ασυνήθιστα περιστατικά που να σχετίζονται με τον προπονητή.

Πολλοί οπαδοί της Μακάμπι υποδέχτηκαν θερμά τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τζέντι Όσμαν, δύο πολύ αγαπητούς παίκτες της τουρκικής εθνικής ομάδας, και μάλιστα έβγαλαν φωτογραφίες μαζί τους.

Οι οπαδοί στο γήπεδό μας ξέρουν να εκτιμούν τους επαγγελματίες του μπάσκετ και να τους σέβονται όταν έρχονται στο Τελ Αβίβ.

Ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που προκαλεί, και στο Τελ Αβίβ η αντίδραση απέναντί του οφείλεται στο γεγονός ότι είναι προκλητικός.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η πρώτη αρένα, στην οποία ο Αταμάν έχει εμπλακεί σε προκλήσεις που ακολουθήθηκαν από παράπονα μετά τον αγώνα».

Αναλυτικά η δήλωση του Βασίλη Παρθενόπουλου:

«Κατά την άφιξή μας στο γήπεδο, ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων μας, μας υποδέχτηκαν περίπου 300 οπαδοί της Μακάμπι, οι οποίοι φώναζαν χυδαίες προσβολές προς τον προπονητή μας και έκαναν προσβλητικές χειρονομίες προς τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Είναι προφανές ότι δεν συγκεντρώθηκαν εκεί τυχαία και η παρουσία τους είχε γίνει αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας της Μακάμπι και τις αστυνομικές αρχές πολύ πριν την άφιξή μας στον χώρο, χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο για να το αποτρέψουν.

Με καθυστέρηση και μεγάλη δυσκολία, αποβιβαστήκαμε από το λεωφορείο της ομάδας και προχωρήσαμε προς τα αποδυτήρια σε μια εξαιρετικά εχθρική ατμόσφαιρα.

Είναι σαφές ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή, καθώς οι προαναφερθέντες οπαδοί βρισκόταν σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του προσωπικού μας.

Όλα αυτά συνέβησαν χωρίς καμία πρόκληση ή δράση εκ μέρους μας προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Αναμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, μερικά από τα οποία δημοσιεύτηκαν στους λογαριασμούς των κοινωνικών μέσων της ομάδας μας.

Μόνο μετά από την επίμονη παρέμβασή μας στον επίσημο εκπρόσωπο της EuroLeague που βρισκόταν στο γήπεδο και την έντονη πίεση που ασκήσαμε στη διοίκηση της Μακάμπι, το προσωπικό ασφαλείας της γηπεδούχου ομάδας έλαβε πρόσθετα μέτρα για την προστασία της σωματικής μας ακεραιότητας.

Στην πραγματικότητα, η ομάδα μας μπήκε στο γήπεδο για να παίξει τον αγώνα μόνο αφού έλαβε το «πράσινο φως» από τον επίτροπο της EuroLeague, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας είχαν τελικά – αν και με καθυστέρηση – εφαρμοστεί».