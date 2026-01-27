Μπορεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων να βρίσκεται σε κάμψη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ωστόσο στην κυβέρνηση αγωνιούν για ένα θέμα που θα ξαναβρούν μπροστά τους στους επόμενους μήνες,, όπως παραδέχονται, ειδικά εφόσον καταγραφούν καθυστερήσεις και δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα. Κτηνοτρόφοι ανά την επικράτεια «φωνάζουν» για την επιβίωσή τους, δεδομένης της προκληθείσας καταστροφής και περιμένουν τον προσδιορισμό ενός ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου – κάτι που αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες.

Μέχρι τότε η κυβέρνηση αφενός εξετάζει περιθώρια στήριξης του κτηνοτροφικού κόσμου, αφετέρου επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η αντιπαράθεση (και πολιτική με το ΠΑΣΟΚ) για τον εμβολιασμό.

Οι νεότερες εξελίξεις θα μπουν στο τραπέζι της νέας σύσκεψης στην κυβερνητική έδρα, υπό τον πρωθυπουργό, τον οποίο θα συναντήσουν τέσσερις περιφερειάρχες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στις περιοχές τους: Δημήτρης Κουρέτας, (Θεσσαλία), Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά (Κεντρική Μακεδονίας), Νεκτάριος Φαρμάκης (Δυτική Ελλάδα), Χριστόδουλος Τοψίδης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη). Σύμφωνα με πρωθυπουργικούς συνεργάτες στο Μαξίμου θα βρεθεί και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, για «να ενημερώσει για το πως αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα» στη δική του περιοχή.

Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης και η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνα Μαρίνου.

Και όλα δείχνουν ότι στον απόηχο της νέας σύσκεψης, θα ξεσπάσει νέα κόντρα σε πολιτικό επίπεδο, καθώς η αντιπολίτευση χρεώνει στους αρμοδίους έλλειψη αντανακλαστικών. Άλλωστε και βουλευτές της ΝΔ στην περιφέρεια γίνονται αποδέκτες της δυσαρέσκειας εκπροσώπων της κτηνοτροφίας, οι οποίοι θεωρούν ότι η κατάσταση «ξέφυγε» με ευθύνη του κράτους και απαιτούνται χειροπιαστές παρεμβάσεις ενίσχυσης του εισοδήματός τους.

Τα εμβόλια και τα μέτρα βιοασφάλειας

Από την κυβέρνηση στηρίζονται στις αναφορές της ΕΕΕΔΕΕ ότι είναι ψευδοδίλλημα το «εμβόλιο ή βιοασφάλεια» και επιμένουν ότι η «μόνη υπεύθυνη» στρατηγική είναι η πιστή εφαρμογή των μέτρων, σε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων – από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό ως προς την ανάγκη αυστηρών ελέγχων και στα σύνορα.

Από τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατέληξαν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση, ενώ κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει «stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων» – όπως οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3 χιλιομέτρων και 10 χιλιομέτρων γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Πάντως σύμφωνα με την ΕΕΕΔΕΕ, από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 18 Ιανουαρίου, έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς συνολικά 472.928 αιγοπρόβατα και το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.559 εκτροφές.

Σε κάμψη, αλλά…

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι καιρικές συνθήκες (ο χειμώνας δηλαδή) και η μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας έχουν οδηγήσει τη ζωονόσο σε κάμψη. Ταυτόχρονα όμως οι προειδοποιήσεις τους είναι σαφείς: χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων ενόψει της Άνοιξης.

Σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, στο Μαξίμου φτάνουν τα κύματα δυσφορίας των κτηνοτρόφων από την Λάρισα και επάνω, επιβαρύνοντας το κλίμα πίεσης, την οποία έτσι κι αλλιώς βιώνει η ΝΔ στους «αγροτικούς» νομούς σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Αυτή την «ψαλίδα» μεταξύ περιφέρειας και κέντρου αγωνιά να κλείσει το συντομότερο η κυβέρνηση, με το κόμμα να ανεβάζει κι εκείνο ρυθμούς, σχεδιάζοντας εντατικές περιοδείες στελεχών – συμπεριλαμβανομένων και των προσυνεδρίων της ΝΔ, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν ίσως και από το τέλος αυτή της εβδομάδας με πρώτο σταθμό την Ήπειρο και συγκεκριμένα τα Ιωάννινα.