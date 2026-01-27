Ο οδηγός του μίνι βαν επιχείρησε μια επικίνδυνη προσπέραση που οδήγησε σε θανατηφόρο δυστύχημα μετά τη σύγκρουση με φορτηγό.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τον οδηγό να αντιλαμβάνεται καθυστερημένα το προερχόμενο φορτηγό και να προσπαθεί εσπευσμένα να επιστρέψει στη λωρίδα, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση.

Η σύγκρουση συνέβη αφού το μίνι βαν προσπέρασε βυτιοφόρο και συγκρούστηκε με άλλο βυτιοφόρο που προσπαθούσε να προσπεράσει, με αποτέλεσμα τον απώλεια ελέγχου και πρόσκρουση στο φορτηγό.

«Ο οδηγός του μίνι βαν έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το δυστύχημα», ανέφερε σε ρουμανικό μέσο ενημέρωσης αυτόπτης μάρτυρας, εξηγώντας ότι ο Έλληνας οδηγός επιχείρησε μια επικίνδυνη προσπέραση, που κατέληξε σε μοιραίο δυστύχημα.

Ο μάρτυρας, ο οποίος κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή, περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές. Όπως είπε, «φαίνονταν ξεκάθαρα ότι δεν είχε καμία πιθανότητα, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο». Ο οδηγός του μίνι βαν επιχείρησε προσπέραση, αντιλήφθηκε καθυστερημένα το φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα και προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, όμως προσέκρουσε πάνω του.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, όταν το μίνι βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ προσπέρασε ένα βυτιοφόρο, εμφανίστηκε από την αντίθετη κατεύθυνση ένα κόκκινο φορτηγό. Στη συνέχεια, ο οδηγός του βαν προσπάθησε να επιστρέψει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που προσπαθούσε να προσπεράσει, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο φορτηγό. Ο μάρτυρας τόνισε, πως δεν υπήρχε περιθώριο αποφυγής του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντας τους ελιγμούς του οδηγού του βαν ως εξαιρετικά επικίνδυνους.

Μετά τη σύγκρουση, περιέγραψε πως είδε μόνο έναν άνδρα να βγαίνει όρθιος από το όχημα, ενώ τα υπόλοιπα θύματα ήταν πεσμένα στον δρόμο και στο διπλανό χωράφι, σε πολύ σοβαρή κατάσταση. «Είδα μόνο έναν άνθρωπο να βγαίνει περπατώντας από το όχημα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι υπόλοιποι επιβάτες βρέθηκαν στο δρόμο και στο χωράφι, «σε πολύ κακή κατάσταση», όπως περιέγραψε.