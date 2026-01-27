Προχωρούν οι απαραίτητες διεργασίες για την υλοποίηση του έργου της ανάδειξης τουμνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη που αποφάσισε η κυβέρνηση όταν ανάθεσε την φροντίδα του στο υπουργείου Άμυνας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το υπουργείο Άμυνας μαζί με το υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσουν στη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής με κύρια αποστολή να φτιάξει ένα σχέδιο για την ανάδειξη του μνημείου.

Υοενθυμίζεται ότι από τις 22 Οκτωβρίου του 2025 σε ισχύ τέθηκε μετά την ψήφισή της στη Βουλή, η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Προηγήθηκε ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές

Συνολικά στην διαδικασία συμμετείχαν 293 βουλευτές, «υπέρ» της ρύθμισης ψήφισαν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι 3 ανεξάρτητοι Χ. Κατσιβαρδάς, Μ. Ασπιώτης και Κ. Φλώρος.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε εκτός 4 βουλευτών οι οποίοι απουσίαζαν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της τροπολογίας, υπήρξε σφοδρή σύγκρουση της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Παρέμβαση στο κοινοβούλιο έκανε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που τόνισε ότι ο χώρος είναι εθνικό μνημείο που ανήκει σε όλους και δεν είναι σημείο διαμαρτυρίας και ακτιβισμού. «Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας. Ο σεβασμός πρέπει να προηγείται των κραυγών», τόνισε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να προστατεύσει απόλυτα τον χαρακτήρα του μνημείου.

Τι προβλέπει η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Η τροπολογία δύο άρθρων που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από 7 υπουργούς, ανάμεσα στους οποίους και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προβλέπει τη δημιουργία «υγειονονομικής ζώνης» στην Πλατεία Συντάγματος προκειμένου να απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας αλλά και από την ερμηνεία που δίνεται από στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την διάταξη εισάγονται απαγορεύσεις ως προς χρήση του χώρου μπροστά από του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από Πλατεία Συντάγματος Αθήνα (κατάληψη επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τυχόν παραβίαση της ανωτέρω διάταξης τιμωρείται, σύμφωνα με την παρ.2, με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής ενώ στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας”.

Όσον αφορά την διαμοίραση αρμοδιοτήτων ανά υπουργείο η τροπολογία προβλέπει ότι: η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίζεται με την τήρηση της δημόσιας τάξης και των απαγορεύσεων. Όσον αφορά το υπουργείο Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για την «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου». Μάλιστα, ερωτήματα προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στο ΥΠΕΘΑ να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο μέσω σύμβασης.

Όσον αφορά τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περιπτώσεις παραβίασης των απαγορεύσεων, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, θα αποδίδονται στην Εφορία αλλά και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Η τροπολογία συνοδεύεται από τοπογραφικό παράρτημα που προσδιορίζει τον χώρο του μνημείου με τρόπο τέτοιο που καλύπτει ότιδήποτε υπάρχει μεταξύ της λεωφόρου Αμαλίας και του κτιρίου της Βουλής.