Στη σύσταση της νέας Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Στήριξης-Εξυπηρέτησης Πολιτών, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Με σύνθημα «Είμαστε δίπλα σου», ο στόχος είναι να υποστηρίξει διοικητικά την προτεραιότητα που δίνει η δημοτική Αρχή στις κοινωνικές υπηρεσίες, που παρέχονται στους πολίτες, ιδιαίτερα τους πλέον ευάλωτους.

Παράλληλα, αναμένεται να διευκολύνει τον έγκαιρο και κατάλληλο σχεδιασμό νέων χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής στην κοινωνική πολιτική και την υποστήριξη των παιδιών και των σχολικών μονάδων από τον δήμο.

Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Στήριξης-Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως κεντρικό σημείο προγραμματισμού, συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής ενιαίων προτύπων λειτουργίας και εξυπηρέτησης, θα δημιουργήσει συνέργεια ανάμεσα στις διευθύνσεις, ώστε να κάνει το έργο τους πιο αποτελεσματικό. Στη νέα Διεύθυνση θα υπάγονται οι τέσσερις υφιστάμενες, δηλαδή η Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, η Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης προβλέπεται στο πλαίσιο της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που ψηφίστηκε χτες από το Δημοτικό Συμβούλιο.