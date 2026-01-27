Οκτώ ανήλικα παιδιά ηλικίας από 3 έως 13 ετών φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του Βενιζελείου Νοσοκομείου στην Κρήτη, μετά τη φυλάκιση των γονέων τους για ενδοοικογενειακή βία.

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν: ο πατέρας σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών και η μητέρα σε επτά έτη και τρεις μήνες.

Αρχικά η επιμέλεια είχε ανατεθεί στη γιαγιά, που όμως αδυνατούσε να την αναλάβει, ενώ στη συνέχεια ο 60χρονος παππούς από την Κύπρο ανέλαβε τη φροντίδα αλλά επίσης δήλωσε αδυναμία και ζήτησε βοήθεια από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Συγκλονίζει την Κρήτη το νέο δράμα των οκτώ ανήλικων παιδιών στο Ηράκλειο, ηλικίας από 3 έως 13 ετών, που από το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Η προσωρινή φιλοξενία τους αποφασίστηκε μέχρι να καθοριστεί η μελλοντική τους φροντίδα. Τα παιδιά, τρία αγόρια και πέντε κορίτσια, βρέθηκαν χωρίς γονική φροντίδα μετά τη φυλάκιση των γονιών τους στις αρχές Δεκεμβρίου, έπειτα από καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία κατ’ εξακολούθηση. Ο 44χρονος πατέρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών, ενώ στη 32χρονη μητέρα επιβλήθηκε συνολική ποινή επτά ετών και τριών μηνών.

Αρχικά, η επιμέλεια των παιδιών ανατέθηκε στη γιαγιά από την πλευρά του πατέρα, η οποία όμως δεν άντεξε την πίεση και την ευθύνη. Τη φροντίδα ανέλαβε τότε ο 60χρονος παππούς από την Κύπρο, πατέρας της μητέρας, ο οποίος είχε ταξιδέψει εκτάκτως στην Κρήτη μετά τη σύλληψη των γονιών. Ωστόσο, και εκείνος δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει και απευθύνθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος, ζητώντας βοήθεια.

Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, η 13χρονη κόρη φέρεται να κατήγγειλε ότι οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν δύσκολες και ότι ο παππούς είχε βίαια ξεσπάσματα εις βάρος της και των μικρότερων αδελφών της. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο για προσωρινή φιλοξενία. Η εκδίκαση της υπόθεσης του παππού αναβλήθηκε για αύριο, με τον ίδιο να παραμένει υπό κράτηση. Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι κακοποιούσε τα παιδιά, υποστηρίζοντας πως η διαχείρισή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ότι αν και φώναζε κάποιες φορές, ποτέ δεν τα χτύπησε.

Ανάλογη υπερασπιστική γραμμή είχαν ακολουθήσει και οι γονείς τον Δεκέμβριο, αρνούμενοι τις κατηγορίες και υποστηρίζοντας ότι αγαπούν τα παιδιά τους και προσπαθούν να τα προστατεύσουν μέσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Κατά τους ίδιους, η καταγγελία γειτόνισσας για περιστατικό εις βάρος της 13χρονης είχε σκοπιμότητα.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο πατέρας είχε δικαστεί για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, απειλή κατ’ εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Η μητέρα αντιμετώπισε κατηγορίες για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή κατ’ εξακολούθηση.