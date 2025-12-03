Σοκάρει στο Ηράκλειο η υπόθεση κακοποίησης οκτώ ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους, ηλικίας 44 και 32 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από καταγγελία γειτόνισσας της πολύτεκνης οικογένειας στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η γυναίκα όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, είπε ότι η 32χρονη μητέρα, της άφηνε συχνά κάποια από τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι της, προκειμένου να τα προσέχει. Ωστόσο, όπως φέρεται να κατέθεσε, είχε παρατηρήσει συμπεριφορές και ενδείξεις, που της δημιουργούσαν έντονη ανασφάλεια για την ευημερία των παιδιών. Παράλληλα, η μάρτυρας ανέφερε, ότι πολύ συχνά άκουγε φωνές, βρισιές και κλάματα από το σπίτι της οικογένειας, περιστατικά που ενίσχυσαν τις υποψίες της, ότι τα ανήλικα ζούσαν σε ένα άσχημο περιβάλλον.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» μετέφερε τις καταγγελίες της γυναίκας αυτής για την κακοποίηση των οκτώ ανήλικων παιδιών στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και ειδικότερα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, τα οποία πραγματοποίησαν τις σχετικές έρευνες και κατάφεραν να εντοπίσουν την μάρτυρα–«κλειδί», που δέχθηκε να καταθέσει όσα έχει αντιληφθεί. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς περιγράφει περιστατικά ξυλοδαρμών και απειλών εις βάρος των οχτώ παιδιών ηλικίας από 2 έως 15 ετών. Από αυτά τα πέντε είναι βιολογικά παιδιά της γυναίκας, ενώ τρία αποτελούν παιδιά του ζευγαριού.

Οι διώξεις σε βάρος του 44χρονου και της 32χρονης

Τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας, οι οποίοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια μεταξύ τους, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12), ενώπιον Εισαγγελέα. Σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκαν διώξεις για:

– ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου.

Στην 32χρονη γυναίκα ασκήθηκαν διώξεις για:

– επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον και στους δύο ασκήθηκε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο κατά συναυτουργία, κατοχή όπλου για θήρα κατά συναυτουργία. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Ηράκλειο – Στην γιαγιά η προσωρινή φροντίδα των παιδιών

Μετά τη σύλληψη των δύο γονιών, τα οχτώ παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλα τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν σημάδια σωματικής ή άλλης κακοποίησης.