Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις με χρήση βίας σε βάρος ενός 6χρονου παιδιού, σύμφωνα με την αστυνομία. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Βόλβης.

Οι συλληφθέντες είναι τρεις Αφγανοί, ηλικίας 19, 22 και 25 ετών, που διαμένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι. Στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την καταγγελία, τελέστηκε η πράξη. Το ανήλικο θύμα είναι επίσης αφγανικής καταγωγής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.