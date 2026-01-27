Η Ferrari αποκάλυψε το αυτοκίνητο που ελπίζει ότι θα την ωθήσει στην πρώτη γραμμή του grid της Formula 1 το 2026 και θα τερματίσει την «ξηρασία» του πρωταθλήματος σε μια νέα εποχή κανονισμών.

Το νέο μονοθέσιο, το SF-26 φέρει τις ελπίδες των Lewis Hamilton και Charles Leclerc καθώς το άθλημα εισέρχεται σε μια νέα εποχή κανονισμών με αυξημένη ηλεκτροκίνηση των μονάδων ισχύος και μικρότερα, ελαφρύτερα αυτοκίνητα.

Η ιταλική ομάδα ελπίζει να ξεπεράσει μια απογοητευτική σεζόν του 2025, στην οποία ο επτά φορές πρωταθλητής Χάμιλτον εντάχθηκε στην ομάδα, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα βάθρο σε Grand Prix.

«Ανυπομονώ πάντα για αυτή την ημέρα κάθε χρόνο. Είναι όμως μια μέρα όπου ο κύριος στόχος είναι να ελέγξεις ότι όλα λειτουργούν σωστά και ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αυτό συνέβη σήμερα, οπότε είναι ένα θετικό στοιχείο», δήλωσε ο Λεκλέρ στο F1.com.

Η Ferrari δήλωσε ότι η νέα εμφάνιση του αυτοκινήτου είναι εμπνευσμένη από την 50ή επέτειο του πρώτου τίτλου του Niki Lauda.

«Η σεζόν του 2026 αντιπροσωπεύει μια τεράστια πρόκληση για όλους, ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή στους κανονισμούς που έχω βιώσει στην καριέρα μου», δήλωσε ο Χάμιλτον. «Όταν ξεκινά μια νέα εποχή, όλα περιστρέφονται γύρω από την ανάπτυξη, την ωρίμανση ως ομάδα και την πρόοδο προς την ίδια κατεύθυνση».