Ο απολογισμός της κατολίσθησης στην Ινδονησία, που έπληξε περιοχή κοντά στην Μπαντούνγκ, στο μεγάλο νησί της Ιάβας, ανήλθε σε 17 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της υπηρεσίας διάσωσης της χώρας. Χθες, τουλάχιστον 80 κάτοικοι εξακολουθούσαν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε έπειτα από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 02:30 τοπική ώρα (21:30 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας). Τεράστιες μάζες λάσπης και βράχων έθαψαν σπίτια σε δύο χωριά, περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά της Μπαντούνγκ, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Ινδονησίας.

«Ο απολογισμός των θυμάτων της κατολίσθησης ανέρχεται πλέον σε 17 νεκρούς», ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB), σε σχετική ανακοίνωση. Δεν υπάρχουν ωστόσο νεότερα για τον αριθμό των αγνοουμένων, που χθες ανερχόταν σε περίπου 80 άτομα.

Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει φόβος για νέες κατολισθήσεις λόγω της αστάθειας του εδάφους και των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων. «Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο κίνδυνος κατοπινών κατολισθήσεων», δήλωσε ο διασώστης Ριφάλντι Ασάμπι.

Περίπου 2.000 άνθρωποι — στρατιωτικοί, αστυνομικοί και εθελοντές — συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τη συνδρομή βαρέων μηχανημάτων, σύμφωνα με τον Γιούντι Μπραμάντιο, διευθυντή επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Συχνά φαινόμενα την περίοδο των βροχών

Καταστροφές όπως οι κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία κατά την περίοδο των βροχών, που εκτείνεται συνήθως από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Τον περασμένο Νοέμβριο, τρεις επαρχίες στο δυτικό νησί Σουμάτρα υπέστησαν εκτεταμένες πλημμύρες, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Επιπλέον, στις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νησί Σιάου, στο αρχιπέλαγος της Κελέβης, εξαιτίας πλημμυρών που αποδόθηκαν στις έντονες βροχοπτώσεις.