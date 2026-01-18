Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία είχε τραγική κατάληξη, καθώς οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν σήμερα συντρίμμια και τη σορό ενός επιβάτη από το μικρό αεροπλάνο που κατέπεσε χθες στην ανατολική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Indonesia Air Transport, το οποίο είχε απογειωθεί από τη Γιογκιακάρτα με προορισμό το Μακάσαρ, χάθηκε από τα ραντάρ το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας συναγερμό στις υπηρεσίες διάσωσης.

‼UPD: Indonesian rescue teams have recovered wreckage from a missing ATR 42-500 aircraft believed to have crashed in a mountainous area of Sulawesi with 11 people on board. The turboprop, operated by Indonesia Air Transport, disappeared from radar while approaching Makassar… https://t.co/aHw42Yzwet pic.twitter.com/u3PXT76bXH — News.Az (@news_az) January 18, 2026

Οι διασώστες που επιχειρούν στην περιοχή εντόπισαν, όπως ανακοίνωσε ο Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης του Μακάσαρ, «την άτρακτο, το οπίσθιο τμήμα και φινιστρίνια» του αεροσκάφους.

«Βρέθηκε και η σορός ενός άνδρα… σε βάθος περίπου 200 μέτρων σε μια χαράδρα, κοντά στα συντρίμμια του αεροσκάφους», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο Αντί Σουλτάν, επίσης αξιωματούχος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό της σορού και ανέφερε πως η ανάσυρσή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις.

Το αεροσκάφος μετέφερε τρεις υπαλλήλους του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, που πραγματοποιούσαν αποστολή εποπτείας από αέρος, καθώς και επτά μέλη πληρώματος.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο αξιωματικός του στρατού Μπανγκούν Ναουόκο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται με μεγάλη δυσκολία λόγω του ανώμαλου εδάφους και της πυκνής ομίχλης που επικρατεί στην περιοχή.