Σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου, κλειστές ομάδες, κυνικές συμφωνίες. Μία συγκλονιστική έρευνα του CNN αποκαλύπτει έναν ανατριχιαστικό κόσμο, όπου η εμπιστοσύνη μετατρέπεται σε όπλο και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια καταπατείται μεθοδικά.

Άνδρες που αντάλλασσαν πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις ίδιες τους τις συζύγους, μία αρρωστημένη «ακαδημία» βιασμών.

Οι ιστορίες των θυμάτων

Οι αποκαλύψεις του CNN προκάλεσαν σοκ και οργή και απέδειξαν πως η Ζιζέλ Πελικό, που την νάρκωνε και την βίαζε συστηματικά εν αγνοία της επί μία δεκαετία ο σύζυγός της, δυστυχώς δεν είναι η μόνη.

Το CNN παρουσιάζει και άλλες γυναίκες που είχαν να διηγηθούν εξίσου ανατριχιαστικές ιστορίες.

Μία από αυτές, η ιστορία της Ζόε:

«’Χρησιμοποίησα το υπνωτικό φάρμακο του γιου μας για να σου βάλω στο τελευταίο φλιτζάνι στο τσάι σου το βράδυ. Για να σε δέσω, να σε βγάλω φωτογραφίες και να σε βιάσω’. Αρρώστησα πολύ άσχημα. Δεν νομίζω ότι ήξερα πώς να είμαι κοντά σε ανθρώπους, επειδή ένιωθα τόσο πληγωμένη».

Η γυναίκα ξεσπά σε λυγμούς στην κάμερα καθώς ακόμα δεν μπορεί να ξεστομίσει τη λέξη βιασμός.

«Δυσκολεύομαι πολύ να το πω αυτό, επειδή αυτό συνέβη… οι άνθρωποι μπορούν να μου το πουν… απλά δεν νομίζω».

Συγκλονίζει και ιστορία της Amanda:

«Συχνά έβρισκα πολλές μελανιές στο σώμα μου που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Είχε επιδοθεί σε σεξουαλική πράξη στο πρόσωπό μου ενώ ήμουν αναίσθητη».

Η Αστυνομία της είχε πει τότε ότι στο βίντεο φαίνεται να υποδύεται ότι κοιμάται. Ο σύζυγος της Amanda αυτοκτόνησε πριν τη δίκη του για βιασμό.

Οι χρήστες τέτοιων ομάδων δεν περιορίζονται στην ανταλλαγή εμπειριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις πωλούν ναρκωτικές ουσίες μέσω διαδικτύου. Μπορεί οι αποκαλύψεις της ανατριχιαστικής υπόθεσης να σοκάρουν, όμως οι καταδίκες παραμένουν σχετικά περιορισμένες.