Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ στη Ρώμη για εξηγήσεις, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ιταλική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επίσημο διάβημα σχετικά με τη συμπεριφορά Ισραηλινού πολίτη – πιθανότατα εποίκου – ο οποίος φέρεται να απείλησε δύο Ιταλούς καραμπινιέρους και να τους ανάγκασε να γονατίσουν υπό την απειλή όπλου, κοντά στη Ραμάλα.

Οι δύο Ιταλοί καραμπινιέροι βρίσκονταν στην περιοχή την Κυριακή, στο πλαίσιο προετοιμασίας αποστολής των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Όχθη, σε τομέα υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ένας άνδρας τους σταμάτησε χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του και, υπό την απειλή όπλου, άρχισε να τους ανακρίνει. Οι δύο στρατιωτικοί, που διέθεταν διπλωματικά διαβατήρια και επέβαιναν σε όχημα με διπλωματικές πινακίδες, προσπάθησαν να αποφύγουν την ένταση.

Ο φερόμενος ως έποικος απαίτησε να μιλήσουν τηλεφωνικά με τρίτο άτομο, το οποίο επίσης δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του και ισχυρίστηκε ότι οι Ιταλοί βρίσκονταν σε «στρατιωτική περιοχή». Η πληροφορία αυτή, όπως διαπιστώθηκε άμεσα, ήταν αναληθής.

Σύμφωνα με πηγές της ιταλικής κυβέρνησης, πριν καταφέρουν να επιστρέψουν στο ιταλικό προξενείο, οι δύο καραμπινιέροι αναγκάστηκαν να γονατίσουν και να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων από τον ένοπλο άνδρα.

Η Ιταλία αναμένεται να ζητήσει από το Ισραήλ εγγυήσεις για την πλήρη ασφάλεια των διπλωματών και στρατιωτικών της που υπηρετούν στην περιοχή, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας του προσωπικού της σε ζώνες αυξημένης έντασης.