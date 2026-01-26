Η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεκινήσει επαφές με τον Χάρι Κέιν, με στόχο την ανανέωση του συμβολαίου του και την παραμονή του στον σύλλογο για αρκετά ακόμη χρόνια. Ο Άγγλος επιθετικός αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας από την πρώτη στιγμή της άφιξής του στη Γερμανία και οι Βαυαροί επιθυμούν να «χτίσουν» το μέλλον τους γύρω από αυτόν.

Το καλοκαίρι του 2023, η Μπάγερν προχώρησε σε μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της, καταβάλλοντας 95 εκατομμύρια ευρώ στην Τότεναμ για να αποκτήσει τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας. Η επένδυση αυτή έχει αποδώσει στο ακέραιο, καθώς ο Κέιν μετρά ήδη 119 γκολ σε 126 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως έναν από τους κορυφαίους σκόρερ παγκοσμίως.

🚨💣 BREAKING | FC Bayern have officially opened talks with Harry #Kane over a new contract until 2028 or 2029. Max Eberl confirms: “We are in talks with Harry.” Kane is more than willing to extend as revealed. No thoughts of a move. He loves the club, the fans and the city.… pic.twitter.com/p6vlQPrN28 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 26, 2026

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπελ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη, ενώ σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα εξετάζεται επέκταση του συμβολαίου έως το 2028 ή το 2029. Ο ίδιος ο Κέιν εμφανίζεται θετικός σε ένα νέο συμβόλαιο, καθώς νιώθει απόλυτα ικανοποιημένος στο Μόναχο και δεν σκέφτεται την αλλαγή περιβάλλοντος.