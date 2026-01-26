Η Νάταλι Πόρτμαν αποκάλυψε ότι τα παιδιά της, ο 14χρονος Άλεφ και η 8χρονη Αμέλια, δεν ενδιαφέρονται να τη δουν στις κινηματογραφικές της ταινίες.

Τα παιδιά της αρνούνται πεισματικά να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε ταινία στην οποία συμμετέχει η μητέρα τους, ακόμα και τις εμβληματικές όπως το «Star Wars».

Η ηθοποιός μίλησε για το θέμα κατά την πρεμιέρα της ταινίας «The Gallerist» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, σε συνέντευξή της στον Will Marfuggi του E! News.

Η πρωταγωνίστρια του «Avengers: Endgame» —μητέρα του 14χρονου Άλεφ και της 8χρονης Αμέλια, από τον πρώην σύζυγό της Μπέντζαμιν Μίλιπεν— εξήγησε πως οι δύο τους προτιμούν να τη βλέπουν μόνο στον ρόλο της μητέρας τους.

«Τα παιδιά μου αρνούνται πεισματικά να δουν οτιδήποτε στο οποίο συμμετέχω», δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στον Will Marfuggi του E! News, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Gallerist» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

«Τους λέω πάντα: “Αν θέλετε να το δείτε, αν το έχουν δει κάποιοι φίλοι σας ή οτιδήποτε άλλο“. Όμως η απάντησή τους είναι: “Όχι, ευχαριστούμε”», πρόσθεσε η Πόρτμαν, τονίζοντας πως εκτιμά την επιλογή τους να τη βλέπουν μόνο στην καθημερινότητά της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θέλουν απλώς να με βλέπουν όπως είμαι και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ βαθύτατα».

Η νέα ταινία της Νάταλι Πόρτμαν

Η πρωταγωνίστρια του «Black Swan» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «The Gallerist», σε σκηνοθεσία της Κάθι Γιαν (Cathy Yan). Στην ταινία συμπρωταγωνιστούν οι Τζένα Ορτέγκα, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Ντάνιελ Μπρουλ, Ζακ Γαλιφιανάκης και Charli xcx.

Σε σενάριο της Γιαν και του Τζέιμς Πέντερσεν, η Πόρτμαν υποδύεται την Polina Polinski, μια «απελπισμένη γκαλερίστα που καταστρώνει ένα παράτολμο σχέδιο προκειμένου να πουλήσει ένα πτώμα στο Art Basel του Μαϊάμι», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του φεστιβάλ.