Συνελήφθη 45χρονος από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου σε βάρος του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από έγκληση που υπέβαλε ο δήμαρχος τον Νοέμβριο του 2025, κατηγορώντας διαχειριστές διαδικτυακών προφίλ και θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εξύβριση, απειλή και συκοφαντική δυσφήμηση.

Το προανακριτικό υλικό δόθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου, σε βάρος του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται ύστερα από έγκληση που υπέβαλε ο δήμαρχος τον Νοέμβριο του 2025 κατά αγνώστων. Η έγκληση αφορούσε τον διαχειριστή ιστοσελίδας, λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και δύο θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα αδικήματα της εξύβρισης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αρχές διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Κατά την αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, σε συνεργασία με παρόχους διαδικτύου και την εταιρεία διαχείρισης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποιήθηκε ο 45χρονος ως φερόμενος διαχειριστής της επίμαχης ενημερωτικής ιστοσελίδας. Παράλληλα, εντοπίστηκε μία γυναίκα ως διαχειρίστρια του σχετικού προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου σε περιοχή της Αττικής, μετά από νέα έγκληση που υπέβαλε ο κ. Κωνσταντάτος στις 25 Ιανουαρίου 2026, σε βάρος του διαχειριστή της ιστοσελίδας για τα αδικήματα της εξύβρισης μέσω διαδικτύου και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.