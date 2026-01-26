Η διευθύντρια του Γυμνασίου στο Νέο Σούλι Σερρών τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία και έδωσε εντολή σε άλλον μαθητή να τον δέσει με σχοινί.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι καταγγέλλουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα και βίαιες συμπεριφορές της διευθύντριας, με συνεχείς καβγάδες και ακόμη και χρήση βίας μεταξύ καθηγητών.

Ο πατέρας του 13χρονου απέδωσε ευθύνες στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι επέτρεπε στην 60χρονη να διευθύνει το σχολείο παρά τα προβλήματα και τα γνωστά επεισόδια.

Τα περιστατικά ήταν γνωστά στους αρμόδιους φορείς, ωστόσο δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα μέτρα μέχρι την απομάκρυνση της διευθύντριας.

Κανονικά λειτούργησε σήμερα το Γυμνάσιο στο Νέο Σούλι Σερρών μετά την απομάκρυνση της διευθύντριας, που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, αφού φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία και έδωσε εντολή σε άλλο μαθητή να τον δέσει με σχοινί.

«Η συγκεκριμένη καθηγήτρια κάθε μέρα μάλωνε με συγκεκριμένους καθηγητές. Γίνονταν μαλλιοτραβήγματα, βαρούσε κάποιες καθηγήτριες και γενικά το κλίμα ήταν… Κάθε μέρα μάλωναν», λένε μαθητές. Ο πατέρας του 13χρονου αγοριού που η διευθύντρια φίμωσε με χαρτοταινία και έδωσε εντολή σε συμμαθητή του να τον δέσει, μιλώντας στο MEGA καταλογίζει ευθύνες στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επέτρεπε στην 60χρονη να διευθύνει το σχολείο.

«Αυτό που είναι επικίνδυνο, είναι αυτοί που έδιναν την έγκριση, το εν λόγω άτομο να διευθύνει μια σχολική μονάδα. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με τους αρμόδιους, που δίναν την έγκριση. Η κ. Π… χρειάζεται βοήθεια και όχι τιμωρία» λέει. Και δεν ήταν μόνο οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι του σχολείου καταγγέλλουν συνεχή προβλήματα με τη διευθύντρια. Τα επεισόδια ήταν γνωστά ακόμη και στους αρμόδιους φορείς, λένε όσοι γνωρίζουν, ωστόσο μέτρα δεν είχαν ληφθεί.

Η συμπεριφορά της έγινε ιδιαίτερα περίεργη μετά το 2020, με βίαια ξεσπάσματα, τιμωρίες, φωνές και παράλογες απαιτήσεις. Σοκαριστικές είναι και οι μαρτυρίες για την ψυχική της κατάσταση. Όπως είπε στο MEGA πατέρας μαθητή, η διευθύντρια του Γυμνασίου συνήθιζε να φέρνει στο σχολείο έναν γάτο και έλεγε στους μαθητές ότι «θα τον σέβεστε, θα τον τιμάτε και θα τον φροντίζετε, γιατί είναι μετεμψύχωση του πατέρα μου».

Η 60χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα και απομακρύνθηκε από το σχολείο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις καταγγελίες των καθηγητών, παράμενε τόσα χρόνια στη θέση της.