Η 60χρονη καθηγήτρια από τις Σέρρες καταδικάστηκε για την κακοποίηση 13χρονου μαθητή, ενώ το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Νέες καταγγελίες για τη δράση της καθηγήτριας συνεχίζουν να προκύπτουν, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Κάτοικοι και γονείς μαθητών περιγράφουν σκηνικά προβληματισμού, με την πιο σοβαρή καταγγελία να αφορά τη χρήση μονωτικής ταινίας για να φιμωθεί ο ανήλικος μέσα στην τάξη.

Η καθηγήτρια παραμένει κλεισμένη στο σπίτι της για ακόμα μία ημέρα.

Ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Κάτοικοι και γονείς μαθητών περιγράφουν περιστατικά που, όπως λένε, προκαλούν προβληματισμό. Η απόφασή της να φιμώσει τον ανήλικο μαθητή με μονωτική ταινία μέσα στην τάξη θεωρείται από πολλούς ως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Κάθε μέρα μάλωναν με τους καθηγητές», αναφέρει κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας την ένταση που επικρατούσε στο σχολείο του Νέου Σουλίου Σερρών, όπου η γυναίκα υπηρετούσε και ως διευθύντρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 60χρονη απασχολούσε συχνά με τη συμπεριφορά της, προκαλώντας συγκρούσεις με συναδέλφους και μαθητές. Οι εντάσεις, όπως λένε, επεκτείνονταν ακόμη και σε εργαζόμενους του σχολείου.

«Τα πρώτα χρόνια, μέχρι το 2020-2021, ήταν εντάξει, αλλά μετά έγιναν τα πράγματα αφόρητα», αναφέρει εργαζόμενη, περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη φόβο και ένταση.

Οι αντιδράσεις των γονιών

Ο πατέρας του 13χρονου μαθητή υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτικός χρειάζεται βοήθεια και όχι τιμωρία. «Το ζήτημα δεν είναι η αντίδραση της εκπαιδευτικού αλλά η κατάστασή της», σημειώνει, επιρρίπτοντας ευθύνες σε όσους της επέτρεψαν να διοικεί σχολική μονάδα παρά τα προβλήματα.

Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο σύζυγός της, ο οποίος αποκάλυψε ότι η γυναίκα του αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχικό πρόβλημα. Όπως είπε, «αρνείται να πάει στον ψυχίατρο, την έχω πάει 15 φορές», ενώ σταμάτησε τη φαρμακευτική της αγωγή το 2022, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδείνωσε την κατάστασή της.

Μιλώντας στο «Live News», ο σύζυγος περιέγραψε την καθημερινή δυσκολία επικοινωνίας και τα προβλήματα που δημιουργούνται τόσο στο σχολείο όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. «Η γυναίκα μου χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια. Έχω παραιτηθεί πια», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση και η καταδίκη

Η εκπαιδευτικός κατηγορήθηκε ότι φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία και ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια κατά τη διάρκεια μαθήματος. Η ίδια υποστήριξε πως επρόκειτο για «αστείο», ωστόσο η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η συμπεριφορά της καθηγήτριας ήταν γνωστή εδώ και χρόνια. Μαθητές, γονείς και συνάδελφοί της είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για τα περιστατικά, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

«Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι η αντιμετώπιση που είχαμε από τη Δευτεροβάθμια», τονίζουν οι γονείς, οι οποίοι αναφέρουν ότι ορισμένοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν σχολείο στα παιδιά τους για να αποφύγουν τις εντάσεις.

Η 60χρονη εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως σοβαρή διοικητική παράλειψη.