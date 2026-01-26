Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Σιδηρόκαστρο, έδρα του δήμου Σιντικής, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου που περιβάλλουν τον ποταμό Κρουσοβίτη. Η απόφαση ελήφθη μετά τις μεγάλες ποσότητες νερού που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των νερών σε κατοικημένες περιοχές. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα πιο ευάλωτα σημεία του ποταμού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια από την κτηνοτροφική του μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα, η οποία είχε αποκλειστεί λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών της περιοχής.