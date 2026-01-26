Tο νέο Geely EX5, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV προσφέρεται με ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης, το FREEDOM Συγκεκριμένα, προσφέρει το Geely EX5 Pro με άμεσο οικονομικό όφελος, ακόμα και συνδυαστικά με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης, από 0% επιτόκιο.
Το FREEDOM Bonus προσφέρεται με άμεσο οικονομικό όφελος €5.000 αλλά και το FREEDOM Finance για ευέλικτη χρηματοδότηση και FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος. Με τις παρακάτω δυνατότητες:
- Ονομαστικό επιτόκιο 0%, προκαταβολή από €18.366, έως 60 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €239/μήνα και άμεσο όφελος €2.500
- Ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή από €9.990, έως 72 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €357/μήνα και άμεσο όφελος €2.500
- Ονομαστικό επιτόκιο 7,9%, προκαταβολή από 0%, έως 96 μηνιαίες δόσεις και άμεσο όφελος €5.000