Η μεγάλη εικόνα: ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί με τίποτα να καλύψει τη διαφορά από τον Λεβαδειακό. Δεν λέμε για την κορυφή γιατί εκεί μάλλον χρειάζονται…κιάλια: 18 βαθμούς είναι μακριά από την ΑΕΚ οι Πράσινοι.

Και εννιά από την ομάδα της Βοιωτίας που καταπλήσσει με την απόδοση και τα αποτελέσματα που φέρνει, δείχνοντας πως έχει το πάνω χέρι για την είσοδο στην τετράδα.

Αλλά αν ρίξει κάποιος ματιές και σε επιμέρους ζητήματα, μάλλον θα απογοητευθεί. Με τον Ράφα Μπενίτεθ να «τρελαίνει κόσμο» έτσι που πάει το σκάφος, αδυνατώντας να χαράξει μια ξεκάθαρη ρότα.

Είναι ξεκάθαρο, το βλέπεις σε κάθε αναμέτρηση, πως ο πολύπειρος Ισπανός προπονητής αδυνατεί να εμπνεύσει το πλήρωμα. Κοινώς, οι ποδοσφαιριστές δεν παίρνουν αυτό το «κάτι παραπάνω» από τους τεχνικό τους. Και όταν ένας διάσημος κόουτς ηλικίας 66 ετών δεν φωτίζει τα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο, κάποιο ζήτημα υπάρχει.

Ο Παναθηναϊκός σε 16 αγώνες πρωταθλήματος έχει 7-4-5. Πάει να πει αυτό, επτά νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και πέντε ήττες. Δηλαδή, έχει νικήσει σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες που έχει δώσει, κάτι μάλλον πρωτοφανές για τη δυναμική και την ιστορία του.

Το πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι στο Περιστέρι ο Μπενίτεθ, προφανώς και συζητείται από το κοινό του Τριφυλλιού.

Εριξε στα βαθιά τον Μπόκο, έναν νεαρό επιθετικό και σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Δεκτό το πείραμα και το εγχείρημα.

Σεβαστό να θέλει ένας Ισπανός να φέρει νιάτα στην ενδεκάδα και να εξελίξει έναν ποδοσφαιριστή. Υπάρχει, όμως, η εξής ειδοποιός διαφορά: βάζεις έναν πιτσιρικά όταν όλα πάνε πρίμα. Θα τον βοηθήσει το σύνολο.

Θα πάρει αυτός ώθηση από τους συμπαίκτες του. Δεν θα τους πετάξει ο ίδιος το …σωσίβιο!

Επίσης, άλλη απορία που προέκυψε έχει να κάνει με την …εξαφάνιση του Παντελίδη.

Είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, άρα δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Φερεντσβάρος ούτε θα τον δούμε με τη Ρόμα. Δεν θα μπορούσε απέναντι στον Ατρόμητο να κάνει δίδυμο (ξανά) με τον Τεττέη; Τι παραπάνω έδωσε ο κουρασμένος Ζαρουρί;

Όλα αυτά μοιάζουν με απλά ερωτήματα μεταξύ …φίλων. Και πρέπει να εξηγήσει αρκετά ο Ράφα Μπενίτεθ για το πώς έχει σκοπό να βγάλει τον Παναθηναϊκό από τον λαβύρινθο που έχει μπλέξει.