Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0: Διπρόσωπος στο Περιστέρι
Δύο ακόμα βαθμούς έχασε ο Παναθηναϊκός, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Κάκιστη η εικόνα των Πράσινων στο πρώτο μέρος, αισθητή η βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο, αποχώρησε με πρόβλημα στη γάμπα ο Τσιριβέγια. Η εξέλιξη του ματς Στο 3’ ο Ατρόμητος ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπόκου, ενώ στο 11’ κέρδισε […]
Γιουβέντους – Νάπολι 3-0: «Πάρτι» με καλεσμένους τους Παρτενοπέι
Η Γιουβέντους μετέτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι με τη Νάπολι, επικράτησε με 3-0 και την πέταξε εκτός τίτλου. Φουλ για τετράδα οι «μπιανκονέρι».
Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Μέσω ανάρτησής του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιτυχία της ομάδας αποτελεί πηγή συγκίνησης και υπερηφάνειας για όλη τη χώρα. Δείτε την ανάρτησή του: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα […]
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας 3-2 της Άρσεναλ με το νικητήριο γκολ του Κούνια στο 87ο λεπτό. Η επιτυχία αυτή ανέβασε την ομάδα στην τέταρτη θέση της Premier League και έβαλε “φωτιά” στη μάχη του τίτλου. Η ήττα αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας για την Άρσεναλ φέτος και ήρθε […]
ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0: Σπουδαία νίκη με Σαλσίδο και βήμα κοντά στην 8άδα
Ο ΟΦΗ πανηγύρισε σημαντική νίκη επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, πλησιάζοντας την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 40ο λεπτό από τον Σαλσίδο, ο οποίος εκτέλεσε με επιτυχία το πέναλτι που ο ίδιος είχε κερδίσει. Η ομάδα της Κρήτης κυριάρχησε στο μεγαλύτερο […]