Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το «Telekom Center Athens» κόντρα στο Μαρούσι με σκορ 92-81, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στη Stoiximan Basket League σε 14-1. Ωστόσο, υπήρξε μία ιδιαίτερη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ο Εργκίν Άταμαν, με χαρακτηριστικό χιούμορ, ζήτησε challenge για αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Σλούκα.

Συγκεκριμένα, στα 4:22 πριν το τέλος της αναμέτρησης, όταν ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 82-66, ο Σλούκας σταμάτησε με φάουλ τον Γιώργο Καλαϊτζάκη. Ο Τούρκος προπονητής ζήτησε από τους διαιτητές να εξετάσουν το φάουλ και να το χρεώσουν ως αντιαθλητικό.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού τον αποθέωσαν για την κίνηση αυτή, ενώ, όπως αναφέρθηκε στην τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ, είχε προηγηθεί και άλλη παρόμοια διαμαρτυρία από τον Άταμαν, όταν δεν δόθηκε αντιαθλητικό φάουλ σε προηγούμενο μαρκάρισμα του Πάπα στον Σλούκα.

Δείτε το βίντεο:

