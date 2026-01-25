Η επιτροπή πολιτικής απόφασης του συνεδρίου της ΝΕΑΡ κατέληξε σε μια συμβιβαστική λύση στη διαφαινόμενη κρίση που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες.

Η πολιτική απόφαση προβλέπει τη συμφωνία σε προσανατολισμό λαϊκού μετώπου, το οποίο ήταν και το ζητούμενο για την πλευρά Χαριτση. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η κριτική σε άλλα σχήματα δεν αποκλείει τον διάλογο με αυτά. Ασκείται επίσης αυστηρή κριτική σε προσωποπαγή κόμματα που δεν εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του χώρου.

Πέρασε η απόφαση

Με 16 ψηφοδέλτια κατά, 20 λευκά και όλα τα άλλα υπέρ, πέρασε η απόφαση.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρέμβαση του Νίκο Μπίστη καθώς προμήνυσε την αποχώρησή του από το κόμμα.

«Δεν θα ψήφιζα αυτό το κείμενο μετά απ’ την προχθεσινή μου ομιλία. Καταλαβαίνω το χειροκρότημα όταν θέλουμε να σπρώξουμε το τενεκεδάκι πιο κάτω. Εγώ θέλω καθαρές λύσεις. Αυτό το κείμενο παρατείνει την κατάσταση.

Είναι μια τεχνητή ομοφωνία που θα οδηγήσει σε πιο έντονη κρίση. Η συνεδριακή μας απόφαση είναι για λαϊκό μέτωπο. Αν θέλετε να την αναιρέσουμε να το κάνουμε ευθέως. Δε θέλω να είμαι σε έναν πολτό. Θα με θυμηθείτε σε 10 μέρες».