Ο διάσημος αρχαιολόγος Ζάχι Χαουάς δηλώνει ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανακάλυψη του χαμένου τάφου της βασίλισσας Νεφερτίτης, μίας από τις πιο εμβληματικές μορφές της αρχαίας Αιγύπτου.

Ο Χαουάς, αιγυπτιολόγος και πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι θα πραγματοποιήσει την ιστορική αυτή ανακάλυψη πριν από τη συνταξιοδότησή του. Η δήλωση έγινε στο ντοκιμαντέρ “The Man with the Hat”, το οποίο κάνει πρεμιέρα την Τρίτη.

«Αν κάνω αυτή την ανακάλυψη, νομίζω ότι θα είμαι ευτυχής να ολοκληρώσω την καριέρα μου με τη σημαντικότερη ανακάλυψη της σημαντικότερης βασίλισσας της Αιγύπτου — της βασίλισσας Νεφερτίτης», δηλώνει ο Χαουάς στο νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη σταδιοδρομία του.

Η πιθανή ανακάλυψη του τάφου της Νεφερτίτης θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την υπόθεση του 78χρονου αρχαιολόγου ότι η βασίλισσα ανέλαβε τον θρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, του φαραώ Αχενατόν, το 1336 π.Χ.

Το μυστήριο της Νεφερτίτης

Η Νεφερτίτη έχει απεικονιστεί σε ιστορικές παραστάσεις με τρόπο που αρμόζει σε φαραώ, ακόμη και σε σκηνές όπου πλήττει εχθρούς — μια απεικόνιση σπάνια για γυναίκα της εποχής. Ωστόσο, ο τάφος της δεν έχει βρεθεί ποτέ, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τον ρόλο της σε μια περίοδο έντονων θρησκευτικών αναταράξεων στην αρχαία Αίγυπτο.

Ο Χαουάς και η ομάδα του πραγματοποιούν ανασκαφές στην ανατολική Κοιλάδα των Βασιλέων, κοντά στον τάφο της Χατσεψούτ, της πανίσχυρης γυναίκας-φαραώ που κυβέρνησε μεταξύ 1479 και 1458 π.Χ., σύμφωνα με το LiveScience.

Οι ανασκαφές και οι ελπίδες

Παρά την απουσία απτών αποδείξεων, ο Χαουάς εκφράζει την πεποίθησή του ότι η βασίλισσα μπορεί να βρίσκεται θαμμένη στην περιοχή. «Υπάρχει μια περιοχή στην ανατολική κοιλάδα, κοντά στον τάφο της βασίλισσας Χατσεψούτ», ανέφερε. «Ελπίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ο τάφος της βασίλισσας Νεφερτίτης… αυτή η ανακάλυψη μπορεί να συμβεί σύντομα».

Ο αρχαιολόγος εργάζεται στην περιοχή εδώ και χρόνια, έχοντας ήδη εντοπίσει δύο τάφους, τους KV 65 και KV 66. Η έρευνα αυτή ενδέχεται να βοηθήσει στη χαρτογράφηση του χώρου και στον εντοπισμό του σημείου όπου ενδεχομένως βρίσκεται η Νεφερτίτη.

Προηγούμενες προσπάθειες

Ο Χαουάς είχε ισχυριστεί και στο παρελθόν ότι βρέθηκε κοντά στην ανακάλυψη του τάφου της Νεφερτίτης. Το 2022, είχε αναφέρει ότι μία από τις δύο μούμιες που είχε ανασύρει στην Κοιλάδα των Βασιλέων ίσως ανήκε στη βασίλισσα, χωρίς ωστόσο η θεωρία να επιβεβαιωθεί, όπως σημείωσε το Artnet.