Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, αποδίδει τις πλημμύρες σε περιοχές της Αττικής όπως η Γλυφάδα, η Βούλα και ο Κάλαμος, στον πολεοδομικό σχεδιασμό που αγνόησε τα ρέματα και τη γεωμορφολογική ιστορία της κάθε περιοχής.

Παρά τις μεταγενέστερες προβλέψεις και τα αντιπλημμυρικά έργα, σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, πολλές φορές αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν όλο το εύρος των φαινομένων, μειώνοντας τις επιπτώσεις χωρίς να τις εκμηδενίζουν πλήρως.

Οι αιτίες των καταστροφών

Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ομότιμος καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, εξηγεί ότι οι μεγάλες καταστροφές στην Αττική οφείλονται κυρίως στην πυκνή δόμηση.

«Οι επιπτώσεις από την καταιγίδα φάνηκαν εντονότερες στην Αττική, γιατί αναφερόμαστε σε ένα εξαιρετικά πυκνά δομημένο ιστό», σημειώνει, προσθέτοντας ότι αυτό συνεπάγεται υψηλό βαθμό έκθεσης ανθρώπων και υποδομών στα φυσικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό λάθος βρίσκεται στον αρχικό πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος σπάνια λαμβάνει υπόψη τη φυσική ροή των ρεμάτων και τη γεωμορφολογία της περιοχής. Ακόμη και όπου υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα, αυτά συχνά δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των φαινομένων.

Οι «ακριβές» περιοχές δεν εξαιρούνται

Αναφορικά με το γεγονός ότι επλήγησαν ιδιαίτερα περιοχές όπως η Άνω Γλυφάδα και η Βούλα, ο καθηγητής υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην εμπορική αξία των ακινήτων και την ένταση των επιπτώσεων.

«Παράδειγμα αποτελούν οι τεράστιες καταστροφές από τις πυρκαγιές στο Los Angeles, μια από τις ακριβότερες περιοχές του κόσμου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η αντοχή των ρεμάτων και των υποδομών

Όσον αφορά τα ρέματα και τον ποταμό Κηφισό, ο Λέκκας επισημαίνει ότι η αντοχή των υποδομών απαιτεί συνεχή επιτήρηση, ελέγχους, συντήρηση και, όπου χρειάζεται, επανασχεδιασμό. Τονίζει πως η Αττική διαθέτει πλούσιο πλημμυρικό ιστορικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των έργων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως λέει, η μόνη λύση είναι η αναδιάταξη του πολεοδομικού ιστού και η αλλαγή των χρήσεων γης, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία από ακραία φαινόμενα.

Κλιματική κρίση και νέα δεδομένα

Απαντώντας στο ερώτημα αν η έντονη βροχόπτωση ήταν τυχαία ή αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δηλώνει ότι πλέον τα φυσικά φαινόμενα εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα έντονα φυσικά φαινόμενα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που γινόταν κάποτε», σημειώνει, προσθέτοντας ότι έχει αυξηθεί τόσο η τρωτότητα των συστημάτων όσο και η έκθεση στον κίνδυνο.

Καταλήγει τονίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο με έργα και πρωτοβουλίες, αλλά και να επενδύσει στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία απέναντι στις φυσικές καταστροφές.